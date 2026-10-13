Xe điện dài gần 3 mét, phạm vi hoạt động 410 km, giá gần 580 triệu đồng

Mẫu xe điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới được phát triển theo hướng kế thừa tinh thần thiết kế của thế hệ Fortwo đầu tiên, đồng thời bổ sung nhiều công nghệ hiện đại và hệ truyền động điện phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Nhân dịp ra mắt, Smart công bố mức giá đặt trước tại châu Âu từ 19.990 euro (tương đương 579,56 triệu đồng). Phiên bản giới hạn Smart #2 Couture Edition tại Trung Quốc có giá 112.999 Nhân dân tệ (437,77 triệu đồng).

Smart #2 2027.

Tại thị trường Trung Quốc, Smart #2 Couture Edition đã mở đặt hàng với số lượng giới hạn chỉ 999 chiếc. Hãng cho biết những khách hàng đặt xe ngay có thể nhận xe trong năm nay, trong khi giá bán của các phiên bản Smart #2 còn lại dự kiến được công bố vào tháng 11.

Ở châu Âu, mẫu xe sẽ được phân phối với 3 phiên bản trang bị chính gồm Pure, Pure+ và Premium, bên cạnh Couture Edition dành cho khách hàng muốn sở hữu cấu hình đặc biệt. Phiên bản Couture Edition tại châu Âu được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp theo tiêu chuẩn, bao gồm cửa sổ trời bằng kính, hệ thống đèn chiếu sáng nội thất, ghế và vô-lăng sưởi ấm, hệ thống âm thanh Sennheiser 7 loa, sạc điện thoại không dây và hệ thống định vị.

Cách phân chia phiên bản này giúp Smart hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người ưu tiên một mẫu xe điện nhỏ gọn phục vụ đi lại hằng ngày đến những người quan tâm nhiều hơn đến trang bị và phong cách cá nhân.

Về ngoại hình, Smart #2 duy trì cấu hình hai cửa, hai chỗ ngồi đặc trưng của Fortwo, nhưng được làm mới bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với đèn LED ban ngày, cụm đèn pha projector và lưới tản nhiệt hình viên nang mang dấu ấn nhận diện của thương hiệu.

Trong khi đó, phiên bản Couture Edition gây chú ý nhờ phối màu hai tông Trắng mây mờ và Vàng Corona, kết hợp các chi tiết lưới tản nhiệt cùng logo mạ vàng. Xe sử dụng bộ mâm Sky Dome kích thước 16 inch với lớp hoàn thiện màu vàng, đi kèm bộ lốp có kích thước khác nhau giữa hai cầu, gồm 185/50 R16 ở phía trước và 205/45 R16 ở phía sau.

Phần đuôi xe được tạo điểm nhấn bằng cánh gió trên nóc, cụm đèn hậu hình tròn không đối xứng với dải đèn kép và thiết kế cửa hậu chia đôi, vừa tạo nét khác biệt vừa duy trì đặc trưng của dòng xe đô thị Smart.

Smart #2 có chiều dài 2.751 mm hoặc 2.764 mm tùy cấu hình, chiều rộng 1.669 mm, chiều cao 1.555 mm và chiều dài cơ sở 1.875 mm. Những thông số này cho thấy mẫu xe được tối ưu cho môi trường đô thị, nơi kích thước nhỏ gọn có thể mang lại lợi thế khi di chuyển trên đường hẹp hoặc tìm chỗ đỗ xe.

Bên cạnh thiết kế thân xe ngắn, Smart còn chú trọng khả năng xoay trở với bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 3,35 m. Đây là một trong những điểm đáng chú ý đối với người dùng thường xuyên lái xe tại các thành phố đông đúc, nơi việc quay đầu hoặc đỗ xe trong không gian hạn chế có thể gây nhiều bất tiện.

Khoang nội thất Smart #2 được thiết kế theo ngôn ngữ hình chữ S mô phỏng những gợn sóng trên mặt nước, tạo cảm giác mềm mại và hiện đại. Khu vực buồng lái tập trung vào màn hình thông tin giải trí lớn dạng nổi, kết hợp hệ thống Flyme Link, cụm đồng hồ kỹ thuật số và vô-lăng ba chấu. Các chi tiết khác gồm cửa gió điều hòa tạo hình tuabin, ngăn chứa đồ ẩn và bệ tỳ tay đặt giữa hai ghế.

Hệ thống đèn viền nội thất có khả năng tùy chỉnh 256 màu, cho phép người dùng thay đổi không khí trong cabin theo sở thích. Ngoài ra, ghế và vô-lăng sưởi ấm, hệ thống âm thanh Sennheiser cùng các công nghệ hỗ trợ lái cũng góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng. Smart cho biết mẫu xe có hệ thống hỗ trợ lái cấp độ L2 và chức năng đỗ xe từ xa, giúp việc điều khiển xe trong môi trường đô thị trở nên thuận tiện hơn.

Về vận hành, Smart #2 sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất tối đa 80 mã lực. Bộ pin lithium sắt photphat (LFP) do CATL cung cấp có dung lượng 35,8 kWh, cho phạm vi hoạt động công bố đạt 410 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương 332 km theo WLTP. Sự khác biệt giữa hai con số xuất phát từ phương pháp thử nghiệm của từng tiêu chuẩn, vì vậy phạm vi sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành, nhiệt độ và cách lái xe.

Smart #2 hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 65 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút theo thông tin của hãng. Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau độc lập năm liên kết được sử dụng nhằm cân bằng khả năng vận hành với sự thoải mái trong quá trình di chuyển.

- Video cận cảnh Smart #2 2027. Nguồn: Quattroruote.