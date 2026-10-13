Xe điện của Mercedes-Geely ra mắt - dài hơn 2,7 m, chạy 290 km

Theo Carscoops, bản thương mại của Smart #2 vừa chính thức ra mắt tại triển lãm ôtô quốc tế Paris Motor Show ở Pháp. Mẫu xe điện đô thị 2 chỗ ngồi kế nhiệm trực tiếp dòng xe Fortwo của Smart - thương hiệu hiện được Mercedes và Geely chia sẻ quyền sở hữu.

So với mẫu xe ý tưởng Smart Concept #2 từng được tiết lộ cách đây 6 tháng, phiên bản thương mại của Smart #2 được thay đổi thiết kế cụm đèn chiếu sáng chính, bên cạnh đèn hậu dạng tròn, sở hữu mâm xe hợp kim nhỏ hơn, tay nắm cửa dạng truyền thống cùng với cản xe đơn giản.

Lưới tản nhiệt sơn cùng màu thân xe, mái xe tạo ra hiệu ứng thị giác lơ lửng, cửa sổ không viền, cửa hậu mở 2 thành phần.

Chiều dài tổng thể của Smart #2 đạt 2.746 mm, nhỉnh hơn 51 mm so với thế hệ Fortwo gần nhất, dài hơn đến 246 mm so với Smart nguyên bản ra mắt cuối thập niên 90.

Bên trong khoang lái, táp-lô sở hữu bố cục đơn giản với các cửa gió điều hòa dạng tròn, màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch đặt sau vô lăng tròn 3 chấu.

Xe chỉ bố trí một hàng ghế cho 2 người ngồi, dung tích khoang hành lý đạt 305 lít. Trên phiên bản cao cấp nhất Premium, Smart #2 có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế sưởi, sử dụng da nhân tạo và được trang bị hệ thống âm thanh Sennheiser 7 loa.

Trong liên doanh Smart, Mercedes là bên phụ trách thiết kế chung, còn khung gầm của xe sẽ được phát triển trên nền tảng Electric Compact Architecture của Geely.

Smart #2 được trang bị một motor điện đặt sau, cho công suất tối đa 81 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Gói pin LFP dung lượng 35,8 kWh mang lại phạm vi hoạt động tối đa 290 km/lần sạc theo chuẩn WLTP, tức cao hơn gấp đôi thông số từng có ở EQ Fortwo.

Xe cũng có hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 65 kW, cho phép nạp lại 10-80% dung lượng pin trong 20 phút. Smart cho biết xe điện #2 đi kèm tính năng V2L, có thể cấp nguồn cho thiết bị điện gia dụng.

Hãng xe liên doanh giữa Mercedes và Geely cho biết treo sau của Smart #2 là loại 5 liên kết trang bị độc nhất trong phân khúc. Mẫu xe điện đô thị 2 cửa còn được trang bị loạt công nghệ ADAS với các tính năng như Pilot Assit, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Nguồn tin từ Autocar cho hay Smart #2 sẽ có giá khởi điểm 17.900 bảng Anh, tương đương khoảng 23.700 USD. Dù chỉ là xe 2 chỗ, Smart #2 sẽ được đặt vào vị trí cạnh tranh cùng loạt đối thủ như Renault Twingo E-Tech, Nissan Pixo, Dacia Spring EV và Volkswagen ID. Up! sắp ra mắt.

Phúc Hậu