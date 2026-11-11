Xe điện của bạn đi được bao xa sau khi báo hết pin?

Dàn xe điện tham gia thử nghiệm tại Italy cho thấy khả năng vận hành thêm sau khi báo hết pin, trung bình 16 km. Ảnh: InsideEVs

Trong thử nghiệm được thực hiện gần Milan, Italy, 15 mẫu xe điện sản xuất thương mại đã được lái trên các cung đường hỗn hợp để kiểm tra khả năng vận hành sau khi bảng đồng hồ hiển thị mức pin còn 0%. Các tài xế thay phiên nhau lái xe nhằm chuẩn hóa phong cách lái và đảm bảo tính khách quan của kết quả.

Kết quả cho thấy tất cả các xe đều tiếp tục di chuyển được sau khi báo hết pin, trung bình thêm khoảng 16 km. Mẫu xe có quãng đường chạy thêm dài nhất là Leapmotor B10 với 32 km, theo sát là Tesla Model Y với 31 km. Ngược lại, Xpeng P7+ chỉ đi được thêm khoảng 1 km sau khi báo hết pin.

Thực tế, khi đồng hồ báo 0% pin không có nghĩa là pin đã cạn hoàn toàn. Các xe điện đều giữ một lượng pin dự trữ nhằm bảo vệ tuổi thọ và tránh hư hại cho ắc quy. Do đó, xe vẫn có thể vận hành thêm một quãng đường nhất định trước khi hoàn toàn hết điện.

Thử nghiệm này giúp người dùng có cái nhìn thực tế hơn về khả năng dự trữ pin của xe điện, đồng thời giảm bớt lo ngại khi đồng hồ báo hết pin đột ngột. Tuy nhiên, quãng đường chạy thêm còn phụ thuộc vào từng mẫu xe và điều kiện vận hành cụ thể.

Việc duy trì một lượng pin dự trữ là một biện pháp an toàn quan trọng trong thiết kế xe điện nhằm tránh tình trạng xe bị chết máy đột ngột khi pin gần cạn. Điều này cũng giúp người lái có thêm thời gian để tìm điểm sạc hoặc di chuyển đến nơi an toàn.