Xe điện công suất 721 mã lực, phạm vi hoạt động 730 km, giá từ 650 triệu đồng

Về ngoại thất, Hongqi Tiangong 07 2027 tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế tối giản lấy cảm hứng từ thẩm mỹ phương Đông, tạo nên diện mạo thanh lịch nhưng vẫn có nét hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của ô tô điện, kết hợp cụm đèn pha có tạo hình riêng biệt và logo Hongqi đặt ở vị trí trung tâm.

Hongqi Tiangong 07 2027.

Mẫu sedan điện này cung cấp bốn tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm xanh tre, trắng mây, đen huyền và xám hình lưỡi liềm. Nhìn từ bên hông, xe sở hữu đường mái vuốt thanh thoát, tay nắm cửa ẩn và bộ mâm hợp kim thiết kế năm chấu kép. Các chi tiết viền cửa sổ màu đen bóng góp phần tăng vẻ cao cấp, trong khi tỷ lệ thân xe dài và thấp tạo cảm giác sang trọng, thể thao.

Hongqi Tiangong 07 2027 có kích thước dài 5.000 mm, rộng 1.915 mm và cao 1.490 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.000 mm, đưa mẫu xe vào nhóm sedan điện cỡ trung đến lớn. Ở phía sau, cụm đèn hậu nối liền hai bên thân xe tạo hiệu ứng thị giác hiện đại, kết hợp cánh gió dạng đuôi vịt hơi nhô lên nhằm tăng vẻ năng động.

Sự kết hợp giữa các đường nét tối giản, tay nắm cửa ẩn và hệ thống chiếu sáng có tính nhận diện cao giúp mẫu xe duy trì phong cách đặc trưng của dòng Tiangong, đồng thời tạo khác biệt trong phân khúc sedan điện Trung Quốc.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trên Hongqi Tiangong 07 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh. Xe được trang bị cảm biến lidar động 384 dòng và hệ thống Hongqi Sinan Intelligent Driving 5.0, hỗ trợ nhiều chức năng như lái xe có hỗ trợ dẫn đường trên cao tốc, hỗ trợ dẫn đường trong đô thị, đỗ xe thông minh trong nhiều tình huống và ghi nhớ vị trí đỗ xe tại các tầng khác nhau.

Hệ thống còn có các tính năng hỗ trợ chuyển làn qua trạm ETC, quay đầu theo quy trình ba điểm, di chuyển qua khu vực chờ và hỗ trợ đỗ xe giữa các vị trí. Những công nghệ này được thiết kế nhằm giảm bớt thao tác cho người lái trong quá trình di chuyển, đặc biệt tại các đô thị đông đúc và trên những hành trình dài. Tuy nhiên, đây vẫn là các hệ thống hỗ trợ lái xe, không thay thế trách nhiệm kiểm soát phương tiện của người điều khiển.

Về an toàn kết cấu, Hongqi cho biết Tiangong 07 2027 sử dụng thân xe dạng khung 9H4M, trong đó thép cường độ cao chiếm 74% tổng thể thân xe. Độ bền của thép tại các khu vực thuộc đường truyền lực va chạm được công bố đạt 2.000 MPa. Phần mái xe có khả năng chịu tải trọng lên tới 9 tấn, tương đương khoảng bốn lần trọng lượng không tải theo thông tin của hãng. Những thông số này cho thấy nhà sản xuất chú trọng đến độ cứng vững và khả năng bảo vệ hành khách, bên cạnh việc trang bị các công nghệ hỗ trợ lái xe hiện đại.

Khoang nội thất của Hongqi Tiangong 07 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh người ngồi, với bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 8,88 inch và màn hình điều khiển trung tâm kích thước 17,3 inch. Hệ thống vận hành dựa trên chip Qualcomm 8397 và nền tảng Lingxi Cockpit 6.0, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay, Huawei HiCar và ICCOA Carlink.

Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí hai vị trí đặt điện thoại, trong đó có một khu vực sạc không dây, hai hộc để cốc và núm xoay vật lý phục vụ điều khiển đa phương tiện. Cách bố trí này kết hợp giao diện kỹ thuật số với các nút điều khiển trực tiếp, hướng đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Nội thất xe có ba lựa chọn màu sắc gồm xám spruce, màu mơ platinum và màu cam ấm.

Tiện nghi dành cho hành khách cũng là một trong những điểm được Hongqi chú trọng. Ghế hành khách phía trước hỗ trợ chỉnh điện 16 hướng, tích hợp chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Khi mở rộng hoàn toàn, ghế có chiều dài 1.617 mm và có thể chuyển thành vị trí nghỉ ngả dạng giường đơn dài khoảng 1,6 m chỉ bằng một thao tác.

Trang bị này hướng đến những người thường xuyên di chuyển đường dài hoặc cần không gian nghỉ ngơi ngay trong xe. Ngoài ra, Hongqi Tiangong 07 2027 được trang bị hệ thống âm thanh Bose 18 loa, cấu hình âm thanh vòm 7.1.4 được giới thiệu là lần đầu xuất hiện trên một mẫu xe Hongqi, cùng loa tích hợp trên tựa đầu nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí trong cabin.

Về khả năng vận hành, toàn bộ các phiên bản Hongqi Tiangong 07 2027 đều sử dụng nền tảng điện áp cao 800V kết hợp hệ thống truyền động điện sử dụng công nghệ SiC. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình một động cơ hoặc hai động cơ, với sự khác biệt về công suất và khả năng tăng tốc. Phiên bản một động cơ có công suất tối đa 456 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm, thời gian tăng tốc 0-100 km/h lần lượt là 5,6 giây và 5,8 giây tùy cấu hình.

Trong khi đó, phiên bản hai động cơ có thông số công suất tổng là 721 mã lực, mô-men xoắn cực đại 770 Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây. Với cấu hình mạnh nhất, mẫu sedan điện này có thể đáp ứng nhu cầu của những khách hàng ưu tiên khả năng tăng tốc nhanh nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc xe có không gian rộng rãi.

Hongqi Tiangong 07 2027 sử dụng bộ pin Xuanjia tương tự mẫu Tiangong 08, với hai tùy chọn dung lượng 75 kWh và 85 kWh. Theo tiêu chuẩn CLTC, phạm vi hoạt động thuần điện của ba cấu hình lần lượt đạt 640 km, 730 km và 680 km cho mỗi lần sạc. Trong đó, mức tối đa 730 km giúp mẫu sedan điện này trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với khách hàng thường xuyên di chuyển quãng đường dài.

Hệ thống điện áp cao 800V cũng hỗ trợ rút ngắn thời gian nạp năng lượng, với thời gian sạc nhanh từ 10% lên 80% được công bố không quá 12 phút trong điều kiện phù hợp.