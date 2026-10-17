Xe điện công suất 680 mã lực, phạm vi hoạt động 627 km, giá hơn 1,5 tỷ đồng

Zeekr 7X phiên bản nâng cấp dành cho thị trường toàn cầu đã chính thức xuất hiện tại châu Âu, mang đến những thay đổi về thiết kế, sức mạnh động cơ, hiệu suất sử dụng pin và công nghệ hỗ trợ lái. Mẫu SUV chạy điện Trung Quốc tiếp tục sử dụng kiến trúc điện 800V, kết hợp hai tùy chọn pin dung lượng 75 kWh và 100 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 627 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Về ngoại hình, Zeekr 7X phiên bản toàn cầu duy trì kiểu dáng SUV hiện đại, cơ bắp nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết nhằm tạo diện mạo thể thao hơn. Phần đầu xe được trang bị cản trước thiết kế mới, với các khe hút gió ở hai bên kết hợp hốc gió trung tâm không còn đảm nhiệm chức năng hút gió thực tế.

Zeekr 7X 2027.

Những thay đổi này gợi liên tưởng đến phong cách thiết kế của mẫu Zeekr 007 GT, giúp phần đầu xe trở nên sắc nét và năng động hơn. Ở phía sau, cửa hậu được thiết kế lại, tích hợp vị trí lắp biển số, trong khi cản sau có tạo hình gọn gàng hơn và sử dụng nhiều chi tiết đồng màu thân xe.

Tuy nhiên, phiên bản dành cho châu Âu không có đường viền mạ crôm như một số thị trường khác. Tùy chọn hệ thống đèn trang trí Stargate có khả năng tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng cũng chưa được cung cấp do những yêu cầu pháp lý tại khu vực này.

Khoang nội thất của Zeekr 7X nâng cấp không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Điểm mới đáng chú ý là bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại, bổ sung nắp trượt cho khoang chứa đồ nhằm tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại hơn. Xe tiếp tục sử dụng màn hình hiển thị thông tin 13 inch cùng màn hình cảm ứng giải trí trung tâm 16 inch.

Ghế trước hỗ trợ chỉnh điện, sưởi ấm, thông gió và massage, trong khi hàng ghế sau có chức năng chỉnh điện và sưởi ấm. Dù vậy, phiên bản châu Âu không được trang bị chỗ để chân tích hợp và màn hình cảm ứng dành cho hành khách phía sau như cấu hình tại Trung Quốc. Việc duy trì phần lớn thiết kế nội thất hiện tại cho thấy Zeekr tập trung vào nâng cấp hiệu suất vận hành và công nghệ thay vì thay đổi toàn diện không gian cabin.

7X toàn cầu được nâng công suất so với phiên bản trước, nhưng mức cải thiện vẫn khiêm tốn hơn so với bản nâng cấp dành cho thị trường Trung Quốc. Phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng một mô-tơ điện có công suất tối đa 455 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 520 Nm.

Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện đạt tổng công suất 680 mã lực, mô-men xoắn cực đại 790 Nm. So với trước đây, công suất tăng thêm 34 mã lực, mô-men xoắn tăng 80 Nm. Nhờ đó, bản dẫn động cầu sau có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây, nhanh hơn 0,5 giây. Phiên bản dẫn động bốn bánh hoàn thành phép thử này trong 3,7 giây, cải thiện khoảng 0,1 giây.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Zeekr 7X 2027 là phạm vi di chuyển được cải thiện dù dung lượng pin không thay đổi. Mẫu SUV điện này tiếp tục cung cấp hai lựa chọn pin gồm lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 75 kWh và pin niken-mangan-coban (NMC) dung lượng 100 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng pin 75 kWh đạt phạm vi hoạt động 482 km, tăng 2 km so với trước.

Bản dẫn động cầu sau trang bị pin 100 kWh đạt 627 km, tăng 12 km, trong khi phiên bản dẫn động bốn bánh sử dụng pin 100 kWh đạt 545 km, tăng 2 km. Những cải thiện này cho thấy hệ truyền động và khả năng quản lý năng lượng đã được tối ưu, giúp Zeekr 7X nâng cao hiệu quả sử dụng điện mà không cần tăng dung lượng bộ pin.

Khác biệt quan trọng giữa phiên bản toàn cầu và phiên bản Trung Quốc nằm ở kiến trúc điện. Trong khi bản nâng cấp tại Trung Quốc chuyển sang nền tảng điện áp 900V, Zeekr 7X dành cho châu Âu vẫn sử dụng kiến trúc 800V. Dù vậy, khả năng sạc nhanh của xe vẫn rất đáng chú ý.

Bộ pin 75 kWh hỗ trợ công suất sạc tối đa 450 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 10,5 phút theo thông số được công bố. Với bộ pin 100 kWh, công suất sạc tối đa đạt 420 kW và thời gian sạc từ 10% lên 80% vào khoảng 15 phút. Khả năng sạc nhanh giúp giảm thời gian dừng nghỉ trong các chuyến đi dài, đồng thời tăng tính thực dụng của mẫu SUV điện trong điều kiện sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, thời gian sạc thực tế còn phụ thuộc vào nhiệt độ pin, trạng thái sạc ban đầu và công suất của trạm sạc.

Ở lĩnh vực công nghệ, thay đổi đáng chú ý nhất là hệ thống hỗ trợ lái xe được phát triển bởi Bosch, thay vì sử dụng giải pháp của công ty mẹ Geely như trên phiên bản dành cho Trung Quốc. Hệ thống mới được kỳ vọng cải thiện khả năng kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ đỗ xe. Đáng chú ý, người lái có thể lựa chọn vị trí đỗ xe bằng cách kéo và thả khung chọn trên màn hình cảm ứng, giúp thao tác trực quan hơn.

Tuy nhiên, các thông tin được công bố chưa cho thấy Zeekr 7X toàn cầu đã được trang bị khả năng lái xe tự động hoàn toàn. Vì vậy, những công nghệ hỗ trợ lái trên xe vẫn cần được phân biệt rõ với hệ thống tự hành có thể thay thế hoàn toàn sự giám sát của người lái.