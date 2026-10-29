Xe điện công suất 536 mã lực, tầm hoạt động 780km, sạc 10 phút đi thêm 50 km, giá gần 1 tỷ đồng

Ở ngoại thất, Li Auto i6 2027 bổ sung hai màu sơn tím Hyacinth và xanh Magnetic, nâng tổng số lựa chọn màu lên sáu. Danh sách màu sắc gồm ba màu sơn kim loại cơ bản là trắng ngọc trai, bạc Alien và đen chiến binh, cùng ba màu sơn bóng lạnh gồm vàng mây, tím Hyacinth và xanh Magnetic.

Li Auto i6 2027.

Phần đầu xe tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của các mẫu Li Auto L9 và Li Auto i9, đồng thời được trang bị hệ thống đèn pha ma trận ADB với khả năng chiếu sáng thích ứng khi vào cua, tự điều chỉnh chùm sáng và các chức năng chiếu sáng thông minh. Theo công bố của nhà sản xuất, phạm vi chiếu sáng đã được cải thiện khoảng 30% so với trước.

Cốp trước cũng được nâng cấp từ cơ chế mở thủ công sang điều khiển điện, hỗ trợ đóng mở và hút đóng tự động, có thể thao tác bằng cách chạm, ra lệnh bằng giọng nói hoặc thông qua ứng dụng điện thoại. Khu vực này được bổ sung đèn chiếu sáng và ống thoát nước nhằm tăng tính tiện dụng.

Kích thước tổng thể của Li Auto i6 phiên bản nâng cấp vẫn giữ nguyên chiều dài 4.950 mm, chiều rộng 1.935 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Tuy nhiên, chiều cao giảm từ 1.670 mm trên mẫu xe đời 2025 xuống còn 1.655 mm, tức thấp hơn 15 mm. Thay đổi đáng chú ý hơn nằm trong khoang cabin, nơi Li Auto chuyển từ hai màn hình 15,7 inch ở hàng ghế trước sang màn hình toàn cảnh 29 inch độ phân giải 6K.

Chip xử lý hệ thống giải trí cũng được nâng cấp từ Qualcomm Snapdragon 8295P lên Snapdragon 8797, hướng đến khả năng xử lý nhanh hơn và cải thiện trải nghiệm sử dụng các tính năng số. Ở phía sau, xe được trang bị màn hình giải trí 21 inch độ phân giải 4K cùng màn hình tương tác chức năng riêng dành cho hành khách.

Hệ thống hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Huawei HiCar và CarLink, đồng thời cho phép các ứng dụng gốc của xe tiếp tục hoạt động khi sử dụng CarPlay. Đáng chú ý, màn hình nhỏ bố trí phía trên vô-lăng đã bị loại bỏ, phù hợp với cách bố trí giao diện mới tập trung vào màn hình toàn cảnh.

Li Auto i6 mới còn hỗ trợ kết nối trực tiếp với camera Insta360 thông qua giao diện được bố trí sẵn bên dưới gương chiếu hậu, cho phép hình ảnh ghi lại được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình trung tâm. Nhà sản xuất cũng cung cấp hai mô hình nhân vật vật lý có thể đặt lên khu vực NFC để kích hoạt các hiệu ứng hoạt hình tương tác trên màn hình điều khiển.

Bên cạnh các trang bị công nghệ, hệ thống ghế ngồi cũng được nâng cấp nhằm tăng sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách. Hai ghế trước có chức năng không trọng lực, chỉnh điện 16 hướng, góc ngả tối đa 150 độ, tựa lưng hỗ trợ 18 điểm, massage và đệm để chân chỉnh điện bốn hướng. Ở hàng ghế thứ hai, vị trí ghế đôi bên phải có góc ngả lưng tối đa 140 độ cùng chỗ để chân điều chỉnh điện. Theo thông số được công bố, khoảng để chân tối đa trong cabin đạt 1.150 mm.

Các tiện nghi khác trên Li Auto i6 2027 gồm tủ lạnh tích hợp chức năng làm nóng và làm lạnh, có thể làm đông xuống -6 độ C, cùng tấm ốp cửa có thể tháo rời để vệ sinh. Xe còn có hệ thống điều hòa năm vùng, gương trang điểm dành cho hành khách hàng ghế thứ hai, rèm che nắng cửa sổ bên và tay vịn hàng ghế sau tích hợp cổng USB Type-C công suất 67 W. Những trang bị này hướng đến trải nghiệm tiện nghi cho cả gia đình, đặc biệt trong các chuyến đi dài.

Về hệ thống hỗ trợ lái thông minh, Li Auto i6 phiên bản nâng cấp được trang bị tiêu chuẩn chip Mach M100 do hãng tự phát triển, với sức mạnh tính toán được công bố đạt 1.280 TOPS trên mỗi chip. Hệ thống kết hợp mô hình hỗ trợ lái Mach VLA và cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe, phục vụ các chức năng hỗ trợ lái trong nhiều tình huống giao thông. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình hai chip Mach M100, nâng tổng sức mạnh tính toán lên 2.560 Tops.

Cấu hình này còn bổ sung ba cảm biến LiDAR điểm mù trạng thái rắn bên cạnh cảm biến LiDAR chính trên nóc, hướng đến khả năng bao quát 360 độ quanh xe. Đây là một trong những nâng cấp đáng chú ý về phần cứng xử lý và cảm biến, dù khả năng vận hành thực tế của các tính năng hỗ trợ lái vẫn phụ thuộc vào điều kiện giao thông, phần mềm và cấu hình được trang bị.

Hệ truyền động của Li Auto i6 tiếp tục có hai lựa chọn gồm dẫn động cầu sau với một mô-tơ điện và dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện. Phiên bản cầu sau có công suất tối đa 335 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,5 giây theo công bố của nhà sản xuất. Phiên bản dẫn động bốn bánh là tùy chọn có giá cao hơn 20.000 Nhân dân tệ (77,57 triệu đồng). Tổng công suất kết hợp đạt 536 mã lực, mô-men xoắn cực đại 660 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,5 giây.

Hệ thống khung gầm gồm hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và treo đa liên kết năm điểm phía sau, với các tay đòn điều khiển bằng nhôm. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén hai khoang kiểu “thảm thần kỳ”, hỗ trợ bốn mức điều chỉnh độ cao nhằm cân bằng giữa sự thoải mái và khả năng thích ứng với điều kiện vận hành.

Pin và phạm vi hoạt động là trọng tâm của đợt nâng cấp lần này. Li Auto i6 2027 sử dụng bộ pin lithium sắt photphat Lianshan 5C do hãng tự phát triển, dung lượng 96 kWh, tăng 8,7 kWh so với bộ pin 87,3 kWh của phiên bản 2025. Nhờ nền tảng điện áp cao 800V và công nghệ sạc nhanh 5C, phiên bản dẫn động cầu sau đạt phạm vi hoạt động tối đa 780 km theo tiêu chuẩn CLTC, trong khi bản dẫn động bốn bánh đạt 710 km.

So với thế hệ trước, phạm vi di chuyển được công bố tăng lần lượt 60 km và 50 km. Nhà sản xuất cho biết chỉ cần sạc trong 10 phút, xe có thể bổ sung năng lượng tương đương khoảng 500 km di chuyển trong điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, tốc độ sạc và quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy nhiệt độ pin, công suất trạm sạc, điều kiện vận hành và cách lái xe.

- Video cận cảnh Li Auto i6 2027. Nguồn: Vision Effect TV.