Xe điện công suất 496 mã lực, phạm vi hoạt động 755 km, giá gần 700 triệu đồng

Volkswagen ID. Unyx 09 2027 có 3 phiên bản gồm Ultra, Flagship và Max, giá bán dao động từ 179.900-249.900 Nhân dân tệ (tương đương 697,04-968,26 triệu đồng).

Volkswagen ID. Unyx 09 2027.

ID. Unyx 09 sở hữu kiểu dáng coupe fastback với phần mui vuốt thấp về phía sau, tạo cảm giác năng động và hiện đại. Phần đầu xe được thiết kế theo phong cách xe điện với lưới tản nhiệt kín, cụm đèn pha thanh mảnh và logo Volkswagen đặc trưng. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ thống chiếu sáng công nghệ cao, bao gồm đèn pha chiếu ma trận độ phân giải cao DLP và các cụm đèn LED tương tác khắc laser tinh thể.

Mẫu sedan chạy điện hạng E của Volkswagen có chiều dài 5.081 mm, chiều rộng 1.980 mm và chiều cao 1.509 mm hoặc 1.526 mm tùy phiên bản. Chiều dài cơ sở đạt 3.030 mm, hứa hẹn mang đến không gian nội thất rộng rãi cho hành khách. Thiết kế thân xe kéo dài kết hợp với bộ mâm thể thao 21 inch và cùm phanh Brembo, nhấn mạnh định hướng kết hợp giữa sự tiện nghi của sedan cỡ lớn và phong cách thể thao.

Bên trong cabin, Volkswagen ID. Unyx 09 2027 được trang bị vô-lăng đa chức năng hai chấu, màn hình hiển thị thông tin dành cho người lái và màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi có thiết kế vuông. Hệ thống giải trí tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo, hướng đến việc cải thiện khả năng tương tác giữa người dùng và xe.

Một trang bị đáng chú ý khác là màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió AR-HUD với kích thước được công bố ở mức 85 inch, giúp đưa các dữ liệu cần thiết vào tầm quan sát của người lái, hạn chế việc phải nhìn xuống bảng điều khiển khi đang vận hành. Bảng điều khiển trung tâm được bố trí bộ sạc không dây và hộc để cốc có thể ẩn đi, góp phần tạo nên không gian gọn gàng, hiện đại.

Công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh là một trong những điểm nhấn quan trọng trên Volkswagen ID. Unyx 09 2027. Mẫu xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS phát triển với sự tham gia của Xpeng, sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo VLA cỡ lớn và chip AI Turing có năng lực tính toán 750 Tops. Theo thông tin giới thiệu, hệ thống hỗ trợ nhiều chức năng như đỗ xe tùy chỉnh, đỗ xe từ xa và hỗ trợ lùi xe.

Những công nghệ này hướng đến việc giảm bớt thao tác cho người lái trong các tình huống di chuyển phức tạp hoặc không gian đỗ xe hạn chế. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động và khả năng sử dụng thực tế của từng tính năng còn phụ thuộc vào cấu hình xe, điều kiện vận hành và các giới hạn của hệ thống hỗ trợ lái.

Về khả năng vận hành, ID. Unyx 09 sử dụng bộ pin lithium sắt photphat (LFP) do CATL cung cấp, dung lượng 91,963 kWh, đồng thời hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 5C. Volkswagen cho biết xe có thể bổ sung phạm vi di chuyển khoảng 250 km chỉ sau 5 phút sạc trong điều kiện phù hợp.

Công nghệ sạc công suất cao này được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian chờ tại trạm sạc, qua đó tăng tính thuận tiện cho người dùng thường xuyên di chuyển đường dài. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo khí nén hai khoang do Vibracoustic cung cấp, hướng đến khả năng cải thiện độ êm ái và thích ứng với các điều kiện mặt đường khác nhau.

Volkswagen ID. Unyx 09 có các cấu hình hệ truyền động một mô-tơ điện và hai mô-tơ điện. Phiên bản một mô-tơ điện đạt công suất tối đa 308 mã lực, với phạm vi hoạt động tối đa 755 km theo tiêu chuẩn CLTC. Ở cấu hình hai mô-tơ điện, tổng công suất hệ thống đạt 496 mã lực. Phiên bản này có phạm vi hoạt động tối đa 705 km theo CLTC.

- Video cận cảnh Volkswagen ID. Unyx 09 2027. Nguồn: Vision Effect TV.