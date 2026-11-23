Ora 7 2027 có tổng cộng 5 phiên bản cấu hình, giá bán dao động từ 119.800-169.800 Nhân dân tệ (tương đương 463,41-656,82 triệu đồng). Với thiết kế đặc trưng, hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh sử dụng LiDAR và hệ truyền động hai động cơ công suất lên tới 422 mã lực, GWM Ora 7 2027 được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức cạnh tranh trong phân khúc ôtô điện cỡ trung.

Ora 7 2027.

Về ngoại hình, cả hai phiên bản coupe và wagon của Ora 7 đều duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của thương hiệu Ora thuộc GWM. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kín, đặc trưng của ô tô điện, kết hợp cụm đèn pha hình tròn mang tính biểu tượng. Cách tạo hình này giúp Ora 7 duy trì dấu ấn riêng, đồng thời tạo sự khác biệt so với nhiều mẫu sedan điện có thiết kế góc cạnh trên thị trường hiện nay.

Ora 7 2027 sở hữu kích thước dài 4.820 mm, rộng 1.870 mm và cao 1.520 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.870 mm. Những thông số này đưa mẫu xe vào nhóm sedan điện cỡ trung, hứa hẹn cung cấp không gian cabin tương đối rộng rãi cho hành khách.

Đối với phiên bản wagon, kiểu dáng thân xe kéo dài về phía sau mang đến sự khác biệt về thiết kế, đồng thời có tiềm năng tăng tính thực dụng nhờ khả năng chuyên chở hành lý. Khách hàng Trung Quốc có thể lựa chọn một trong 5 màu ngoại thất gồm cam bầu trời, xám bóng trăng, xanh lá cây, trắng mây và tím cực quang.

Bên trong khoang cabin, GWM Ora 7 được thiết kế theo phong cách bao quanh người lái, tập trung vào sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Khu vực điều khiển trung tâm gồm vô-lăng đa chức năng ba chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD và màn hình giải trí trung tâm dạng nổi. Cách bố trí này tạo cảm giác hiện đại, đồng thời giúp người lái dễ dàng quan sát các thông tin vận hành và thao tác với hệ thống giải trí.

Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế theo hướng tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng. Xe tích hợp khu vực sạc điện thoại không dây và hai hộc đựng cốc, phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Dù chưa công bố đầy đủ danh sách trang bị tiện nghi của từng phiên bản, những thông tin ban đầu cho thấy Ora 7 hướng đến nhóm khách hàng trẻ, quan tâm đến thiết kế hiện đại và trải nghiệm công nghệ trên ô tô điện.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên GWM Ora 7 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh với hai cấu hình phần cứng khác nhau, gồm hệ thống dựa trên camera và hệ thống sử dụng cảm biến LiDAR. Trong đó, phiên bản LiDAR sở hữu hệ thống cảm biến gồm 27 thiết bị có độ chính xác cao, bao gồm một cảm biến LiDAR 192 dòng, ba radar sóng milimét, 11 camera độ phân giải cao và 12 radar siêu âm.

Cấu hình cảm biến này tạo nền tảng cho các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao, trong đó có khả năng hỗ trợ di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm đích, hệ thống điều hướng hỗ trợ lái xe tự động NOA trong đô thị và trên đường cao tốc.

Những công nghệ này giúp phương tiện nhận diện môi trường xung quanh, hỗ trợ người lái xử lý các tình huống giao thông phức tạp và giảm bớt áp lực khi di chuyển trên những hành trình dài. Việc cung cấp tùy chọn LiDAR cũng cho thấy GWM đang chú trọng hơn đến công nghệ lái xe thông minh trên các sản phẩm thuộc thương hiệu Ora.

Ora 7 được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện bố trí ở cầu trước và cầu sau. Tổng công suất hệ thống đạt 422 mã lực. Đây là mức công suất đáng chú ý đối với một mẫu xe điện cỡ trung, hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và độ linh hoạt trong nhiều điều kiện vận hành.

GWM cung cấp cho Ora 7 hai tùy chọn pin dung lượng 58,3 kWh và 68,9 kWh. Phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC được công bố ở các mức 535 km, 560 km và 630 km, tùy thuộc vào cấu hình phiên bản. Quy đổi sang tiêu chuẩn WLTP, những con số tương ứng ước tính khoảng 433 km, 454 km và 510 km. Đây là những thông số đáng quan tâm đối với khách hàng đang tìm kiếm một mẫu ô tô điện có khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến đi dài hơn.

- Video cận cảnh Ora 7 Touring 2027. Nguồn: Vision Effect TV.