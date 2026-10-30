Xe điện công suất 415 mã lực, phạm vi hoạt động 725 km, giá chưa tới 900 triệu đồng

Trước khi phiên bản Max Edition xuất hiện, dòng Avatr 07L có ba phiên bản gồm Elite, Max+ và Ultra ba mô-tơ điện. Phiên bản Max Edition mới được xếp giữa Elite và Max+. Cách định giá này giúp mẫu xe tiếp cận nhóm khách hàng quan tâm đến công nghệ hỗ trợ lái cao cấp và khả năng di chuyển đường dài, đồng thời tạo thêm lựa chọn bên cạnh các phiên bản hiện có.

Avatr 07L Max 2027.

Về thiết kế, Avatr 07L Max 2027 tiếp tục theo đuổi triết lý tạo hình “Sự thanh lịch tương lai” với phần đầu xe tối giản và cụm đèn pha có kiểu dáng đặc trưng. Tổng thể ngoại thất hướng đến vẻ hiện đại, kết hợp các đường nét gọn gàng với tỷ lệ thân xe của một mẫu SUV cỡ trung. Xe có năm màu sơn gồm xám đá, trắng sa mạc, đen mực, tím sao và bạc hình lưỡi liềm.

Kích thước tổng thể của Avatr 07L Max 2027 đạt 4.910 mm dài, 1.980 mm rộng và 1.650 mm cao, trong khi chiều dài cơ sở là 2.990 mm. Avatr trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 20 inch và cung cấp tùy chọn mâm 21 inch giúp người dùng có thêm lựa chọn về diện mạo cũng như phong cách cá nhân.

Khoang nội thất của Avatr 07L Max Edition tiếp tục sử dụng màn hình nổi trung tâm kích thước 15,6 inch, kết hợp màn hình toàn cảnh hình sao 35,4 inch. Không gian cabin có ba phương án phối màu gồm tím đậm, tím hoàng hôn kết hợp trắng khói và đỏ lá phong kết hợp trắng mây, tạo sự khác biệt về phong cách giữa các cấu hình.

Hệ thống âm thanh Huawei Sound gồm 16 loa, sử dụng bộ khuếch đại công suất 960 W và hỗ trợ âm thanh vòm 7.1, hướng đến trải nghiệm giải trí cao cấp cho người ngồi trong xe. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn ghế hành khách kiểu không trọng lực, tủ lạnh kiêm chức năng làm nóng thông minh và hai màn hình độ phân giải cao 6,7 inch phục vụ nhu cầu quan sát phía sau.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trên Avatr 07L Max 2027 là cảm biến LiDAR 896 dòng, kết hợp hệ thống Huawei Qiankun Smart Driving ADS Max. Theo thông tin giới thiệu, hệ thống hỗ trợ các chức năng như hỗ trợ lái theo lộ trình trên đường cao tốc và trong đô thị, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ di chuyển từ vị trí đỗ này đến vị trí đỗ khác và tính năng hỗ trợ điều khiển xe theo làn đường trong đô thị City LCC Plus.

07L Max Edition sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất tối đa 415 mã lực và mô-men xoắn cực đại 435 Nm. Xe được trang bị bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 89,33 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 725 km theo tiêu chuẩn CLTC. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h đạt 5,9 giây.

Hệ thống khung gầm của Avatr 07L Max 2027 được trang bị giảm xóc điều khiển điện tử CDC, cho phép điều chỉnh đặc tính giảm chấn để thích ứng với điều kiện vận hành. Cấu hình này tương tự phiên bản Elite nhưng Max Edition không được trang bị hệ thống lò xo khí nén thông minh và hệ thống treo được giới thiệu với tên gọi “thảm thần kỳ”.