Mẫu xe điện này dự kiến sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Ôtô Quảng Châu, đi kèm hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về công nghệ, tiện nghi và khả năng vận hành. Đặc biệt, Leapmotor Lafa 5 mới được nâng cấp hệ thống điện áp cao 800V, hỗ trợ sạc nhanh công suất lớn và mở rộng phạm vi hoạt động, qua đó tăng sức cạnh tranh trong phân khúc ô tô điện phổ thông.

Leapmotor Lafa 5 2027.

Leapmotor Lafa 5 2027 không có quá nhiều thay đổi so với phiên bản hiện hành mà chủ yếu duy trì ngôn ngữ tạo hình quen thuộc. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED ban ngày thiết kế ba phân đoạn, tạo dấu ấn nhận diện riêng. Trong khi đó, khu vực phía sau sử dụng phong cách thiết kế nhiều lớp, kết hợp cụm đèn hậu LED kéo dài liền mạch ở vị trí trung tâm, mang đến diện mạo hiện đại và liền lạc hơn.

Lafa 5 2027 có kích thước tổng thể dài 4.430 mm, rộng 1.880 mm và cao 1.520 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.735 mm. Những thông số này giúp Lafa 5 duy trì tỷ lệ thân xe cân đối, đồng thời tạo không gian cabin tương đối rộng rãi cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Một trong những nâng cấp quan trọng trên Leapmotor Lafa 5 mới nằm ở hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh. Mẫu xe tiếp tục được trang bị cảm biến LiDAR kết hợp bộ xử lý Qualcomm 8650, tạo nền tảng cho các tính năng hỗ trợ vận hành tiên tiến. Hệ thống có khả năng hỗ trợ điều hướng khi tìm kiếm vị trí đỗ xe, đồng thời ghi nhớ vị trí đỗ để thuận tiện cho những lần sử dụng tiếp theo.

Khoang nội thất của Leapmotor Lafa 5 2027 cũng được nâng cấp đáng kể về trang bị tiện nghi. Điểm nhấn là màn hình hiển thị trên kính lái AR-HUD kích thước 50 inch, kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 17,3 inch, giúp mở rộng khả năng hiển thị thông tin và điều khiển các chức năng trên xe. Mẫu xe mới còn được bổ sung ghế trước kép thiết kế không trọng lực, hướng đến việc cải thiện sự thoải mái cho người lái và hành khách trong những hành trình dài.

Hệ thống âm thanh 14 loa được bố trí khắp khoang cabin, hứa hẹn mang lại trải nghiệm giải trí chất lượng cao hơn. Đáng chú ý, toàn bộ các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo FSD với khả năng điều chỉnh đặc tính giảm chấn biến thiên, giúp cân bằng giữa độ êm ái và khả năng kiểm soát thân xe khi di chuyển trên những điều kiện mặt đường khác nhau.

Về hệ truyền động, Leapmotor Lafa 5 2027 sử dụng hệ thống dẫn động điện hiệu suất cao tích hợp 6 trong 1, cho công suất tối đa 252 mã lực. Điểm nâng cấp đáng chú ý khác là bộ pin dung lượng 69,7 kWh, giúp phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC tăng lên mức 640 km. Đây là con số khá cạnh tranh trong phân khúc xe điện phổ thông, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như những hành trình liên tỉnh mà không cần sạc pin quá thường xuyên.

Đặc biệt, nền tảng điện áp cao 800V kết hợp công nghệ sạc nhanh 3C là một trong những lợi thế lớn của phiên bản mới. Theo công bố, xe có thể sạc pin từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 16 phút khi sử dụng hệ thống sạc tương thích. Công nghệ này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc, cải thiện tính tiện dụng trong quá trình sử dụng ô tô điện, nhất là đối với những người thường xuyên di chuyển đường dài.

- Video cận cảnh Leapmotor Lafa 5 2027. Nguồn: Vision Effect TV.