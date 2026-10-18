Xe điện công suất 245 mã lực, phạm vi hoạt động 702 km, giá gần 500 triệu đồng

Đây là mẫu sedan thuần điện cỡ trung đến lớn được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu Aion, đồng thời là mẫu xe đầu tiên thuộc dòng Ray được phát triển hướng đến nhóm khách hàng trẻ. GAC Aion Ray7 gây chú ý nhờ thiết kế mới, hệ thống hỗ trợ lái thông minh sử dụng LiDAR, công nghệ khung gầm có sự tham gia của Huawei và hai tùy chọn pin cho phạm vi hoạt động tối đa 702 km theo tiêu chuẩn CLTC.

GAC Aion Ray7 2027.

GAC Aion Ray7 2027 áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với logo tiếng Anh Aion được đặt tại trung tâm cụm đèn pha có tạo hình vòng sao. Cách bố trí đèn chiếu sáng hai bên kết hợp với các chi tiết tạo hình hiện đại mang đến diện mạo đậm chất công nghệ cho phần đầu xe. Mẫu sedan chạy điện này có kích thước dài 4.960 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.455 mm và chiều dài cơ sở 2.920 mm, qua đó được định vị trong nhóm sedan cỡ trung đến lớn.

Nhìn từ bên hông, GAC Aion Ray7 2027 sở hữu kiểu thân fastback với phần mui vuốt dần về phía sau, tay nắm cửa bán ẩn và bộ mâm năm chấu kép. Kẹp phanh màu vàng tạo điểm nhấn thể thao, trong khi cụm đèn hậu nối liền phía sau cùng logo Aion đặt chính giữa giúp tổng thể thiết kế có sự đồng nhất với phần đầu xe. Khách hàng có thể lựa chọn các màu ngoại thất như vàng sét và tím giữa mùa hè.

Khoang nội thất GAC Aion Ray7 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh, tập trung vào sự tối giản và trải nghiệm công nghệ. Xe trang bị vô-lăng đa chức năng ba chấu có tạo hình riêng biệt, bảng đồng hồ LCD dạng dải hẹp và màn hình giải trí trung tâm nổi.

Hệ thống cửa gió điều hòa kéo dài theo chiều ngang giúp bảng táp-lô trông liền mạch hơn, trong khi đế sạc điện thoại không dây tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng. Ghế trước có thiết kế thể thao, tích hợp phần đệm hỗ trợ vai nhằm tăng khả năng nâng đỡ cơ thể. Ngoài ra, mẫu sedan điện này còn được trang bị cửa sổ trời sử dụng kết cấu kính ba lớp phủ bạc, góp phần hoàn thiện không gian nội thất hiện đại.

Một trong những điểm nổi bật nhất của GAC Aion Ray7 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh với cấu hình 27 cảm biến đạt tiêu chuẩn ô tô. Trong đó, xe có một cảm biến LiDAR 192 dòng và ba radar sóng milimét 4D, kết hợp với các cảm biến khác để thu thập dữ liệu môi trường xung quanh. Hệ thống sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn được phát triển dựa trên nền tảng Robotaxi cấp độ L4 của WeRide, hướng đến khả năng xử lý nhiều tình huống giao thông phức tạp.

Các chức năng được giới thiệu bao gồm hỗ trợ di chuyển trong khu dân cư đô thị, quay đầu trên đường một chiều, đi qua vòng xuyến và tìm đường từ vị trí đỗ xe này đến vị trí đỗ xe khác. Bên cạnh đó, GAC Aion Ray7 2027 cũng hỗ trợ tìm kiếm chỗ đỗ gần đó và xử lý các tình huống đi qua cửa xoay, qua đó mở rộng phạm vi ứng dụng của công nghệ hỗ trợ lái trong môi trường đô thị.

Aion Ray7 sử dụng nền tảng thuần điện dẫn động cầu sau, kết hợp động cơ điện đơn do Huawei cung cấp. Động cơ đạt công suất tối đa 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm. Điểm đáng chú ý là mẫu xe được trang bị hệ thống phanh điện cơ hoàn toàn Huawei DriveOne EMB cùng kiến trúc điều khiển phanh và đánh lái tích hợp ở cấp độ chip.

Theo thông tin được công bố, quãng đường phanh từ 100 km/h về 0 chỉ khoảng 33 m. Xe còn sử dụng công nghệ kiểm soát mô-men xoắn thông minh iTRACK của Huawei, được thiết kế để hạn chế hiện tượng trượt bánh khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt do mưa hoặc tuyết.

Hệ thống khung gầm của Aion Ray7 cũng được chú trọng nhằm cân bằng giữa sự thoải mái và khả năng kiểm soát thân xe. Theo hãng, mẫu sedan điện này kế thừa kinh nghiệm tinh chỉnh khung gầm của Alfa Romeo, sử dụng hệ thống treo trước tay đòn kép bằng nhôm và hệ thống treo sau năm liên kết.

Giảm xóc thích ứng FSD cùng các thanh ổn định ở cả cầu trước và cầu sau góp phần cải thiện độ ổn định khi xe vào cua, chuyển làn hoặc đi qua những đoạn đường không bằng phẳng. Sự kết hợp giữa hệ dẫn động cầu sau, hệ thống treo độc lập và các công nghệ điều khiển điện tử được kỳ vọng giúp Ray7 mang lại cảm giác lái linh hoạt hơn, đồng thời duy trì sự êm ái trong quá trình sử dụng hằng ngày.

GAC Aion Ray7 2027 cung cấp hai tùy chọn pin CATL có dung lượng lần lượt 45,58 kWh và 62,98 kWh. Kết hợp với công nghệ Battery 2.0 của Aion, hai bộ pin này cho phép xe đạt phạm vi hoạt động thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC tương ứng 530 km và 702 km. Với bản pin dung lượng lớn, phạm vi di chuyển công bố vượt mốc 700 km, tạo lợi thế cho những khách hàng thường xuyên đi đường dài.

- Video cận cảnh GAC Aion Ray7 2027. Nguồn: Vision Effect TV.