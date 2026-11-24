Sự xuất hiện của MG4 530 Comfort Edition giúp danh mục sản phẩm có thêm lựa chọn dành cho khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe điện có phạm vi hoạt động tương đối dài nhưng không phải bỏ ra khoản chi phí quá lớn. So với những phiên bản có giá thấp hơn, cấu hình mới tập trung vào khả năng di chuyển và các trang bị tiện nghi phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

MG4 530 Comfort Edition.

Về thiết kế, MG4 530 Comfort Edition tiếp tục kế thừa phong cách thể thao đặc trưng của dòng MG4, đồng thời áp dụng ngôn ngữ tạo hình tối giản hơn. Ngoại hình xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ với những đường nét hiện đại, năng động và không quá cầu kỳ. Người mua có thể lựa chọn một trong sáu màu sơn ngoại thất gồm trắng ánh trăng, xám sao, xanh lá sóng trong, tím phương đông, xanh băng tinh và be hạnh nhân. Sự đa dạng về màu sắc giúp mẫu xe điện này có thêm khả năng cá nhân hóa theo sở thích của người dùng.

MG4 530 Comfort Edition sở hữu kích thước dài 4.395 mm, rộng 1.842 mm và cao 1.551 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.750 mm. Những thông số này tạo nền tảng cho một mẫu xe có không gian sử dụng tương đối rộng rãi trong phân khúc, đồng thời duy trì kiểu dáng nhỏ gọn, thuận tiện khi di chuyển trong đô thị. Chiều dài cơ sở 2.750 mm cũng được kỳ vọng mang lại không gian để chân hợp lý cho hành khách ở cả hai hàng ghế.

Bên trong cabin, MG4 530 Comfort Edition cung cấp ba tùy chọn màu nội thất gồm tím hồng, xanh núi và tím đêm sao. Khu vực bảng táp-lô được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 8,8 inch. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8155, dòng vi xử lý từng xuất hiện trên nhiều mẫu ô tô hiện đại, giúp cải thiện khả năng xử lý và phản hồi của các tính năng trên xe.

Khả năng kết nối cũng là một điểm đáng chú ý khi mẫu xe điện Trung Quốc này hỗ trợ Apple CarPlay, Huawei HiCar và Carlink. Nhờ đó, người dùng có thể kết nối điện thoại thông minh với hệ thống giải trí trên xe để truy cập các ứng dụng, bản đồ và những tính năng hỗ trợ khác. Ngoài ra, xe được trang bị ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 4 hướng, chức năng sưởi cho hàng ghế trước và hệ thống âm thanh 6 loa.

MG4 530 Comfort Edition sử dụng hệ truyền động điện với một mô-tơ đặt tại một cầu xe. Động cơ điện có công suất tối đa 161 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, đồng thời cung cấp đủ sức mạnh cho những tình huống tăng tốc và di chuyển trên các tuyến đường hỗn hợp.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện là bộ pin lithium sắt photphat (LFP) do CATL sản xuất, có dung lượng 53,9 kWh. Theo công bố, MG4 530 Comfort Edition đạt phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 530 km theo tiêu chuẩn CLTC. Đây là thông số đáng chú ý trong tầm giá, đặc biệt đối với những khách hàng thường xuyên sử dụng ô tô để đi làm, di chuyển trong thành phố hoặc thực hiện các chuyến đi liên tỉnh với quãng đường vừa phải.

Việc sử dụng pin LFP cũng là lựa chọn phổ biến trên nhiều mẫu xe điện hướng đến phân khúc phổ thông nhờ những ưu điểm về độ ổn định và chi phí sản xuất. Kết hợp với dung lượng pin 53,9 kWh, MG4 530 Comfort Edition có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của phần lớn người dùng mà không cần sạc lại quá thường xuyên, dù phạm vi hoạt động thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện giao thông, tốc độ và cách sử dụng điều hòa.