Xe điện công suất 1.190 mã lực, nhiều công nghệ tiên tiến, giá hơn 1 tỷ đồng

Denza N8 2027 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế π-Motion đặc trưng của thương hiệu Denza, kết hợp những đường nét bo tròn với các chi tiết vuông vức nhằm tạo cảm giác khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch của một mẫu SUV cỡ lớn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tách rời, gồm dải đèn LED ban ngày dạng thanh kép ở phía trên và đèn chiếu xa, chiếu gần bố trí theo chiều dọc bên dưới.

Denza N8 2027.

Cản trước được tích hợp các khe thông gió chủ động cùng khoang chứa đồ phía trước, góp phần tăng tính tiện dụng. Denza cung cấp nhiều lựa chọn màu sơn, bao gồm bốn màu đơn sắc xanh da trời, đen huyền, bạc ánh kim và xám mây, bên cạnh các phối màu hai tông như xanh không gian sâu, xanh cực quang, cam ánh mặt trời và xám sao đêm.

Nhìn từ bên hông, Denza N8 2027 sở hữu đường mui và thân xe kéo dài mềm mại, giúp hạn chế cảm giác đồ sộ thường thấy trên những mẫu SUV cỡ lớn. Xe sử dụng tay nắm cửa dạng lõm bán ẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế mới tại Trung Quốc, cùng hai tùy chọn mâm hợp kim kích thước 20 inch và 21 inch.

Một trang bị đáng chú ý là bậc lên xuống chỉnh điện tự động mở khi xe được mở khóa. Trong điều kiện thiếu sáng, hệ thống còn tạo vùng chiếu sáng nhẹ xuống mặt đất, giúp hành khách thuận tiện hơn khi lên xuống xe. Denza N8 có kích thước dài 5.150 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm, ngắn hơn 50 mm so với N8L.

Phần đuôi xe được thiết kế thuôn dần lên phía trên, tạo hình dáng gần giống một hình thang ngược và giúp tổng thể cân đối hơn. Cụm đèn hậu LED nối liền hai bên tiếp tục sử dụng họa tiết hình mũi tên, với các dải sáng hướng về khu vực logo ở trung tâm, tạo sự đồng nhất với thiết kế đèn pha phía trước. Cách tạo hình này giúp phần đuôi xe không quá nặng nề nhưng vẫn giữ được vẻ bề thế đặc trưng của một mẫu SUV cỡ lớn.

Bên trong cabin, Denza N8 2027 theo đuổi phong cách tối giản khi phần lớn chức năng điều khiển được tích hợp vào hệ thống màn hình, giảm số lượng nút bấm vật lý trên bảng táp-lô. Điểm nhấn nổi bật nhất là màn hình toàn cảnh kích thước 30 inch cùng màn hình trần tích hợp có chiều rộng lên tới 1,1 m.

Những khu vực thường xuyên tiếp xúc được bọc vật liệu mềm, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Hãng cũng bố trí nhiều ngăn chứa đồ tại các tấm ốp cửa, bên dưới bảng điều khiển trung tâm và khu vực bệ tỳ tay, giúp hành khách thuận tiện cất giữ những vật dụng cá nhân.

Hệ thống ghế ngồi được tối ưu cả về đệm ghế lẫn góc nghiêng của tựa lưng nhằm nâng cao sự thoải mái trong những hành trình dài. Cả hàng ghế trước và sau đều có chức năng điều chỉnh điện. Nhờ chiều dài cơ sở 3.075 mm, Denza N8 sử dụng cấu hình 5 chỗ ngồi thay vì 6 chỗ như N8L, dành nhiều không gian hơn cho hành khách phía sau và khoang hành lý. Khu vực để chân cũng như khoảng không gian hai bên ở hàng ghế thứ hai được thiết kế rộng rãi, trong khi vị trí ghế giữa vẫn bảo đảm sự thoải mái tương đối khi có đủ ba người cùng sử dụng.

Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 1.046 lít, đủ khả năng chứa nhiều vali cỡ lớn và các vật dụng phục vụ những chuyến dã ngoại. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 4:6 để mở rộng không gian chứa đồ, đồng thời tạo mặt sàn gần như phẳng, thuận tiện khi vận chuyển những vật dụng cồng kềnh như xe đạp hoặc thiết bị ngoài trời.

Danh sách trang bị tiện nghi của Denza N8 2027 còn có cửa sổ trời toàn cảnh, hai đế sạc không dây công suất 50W ở hàng ghế trước, hệ thống đèn viền nội thất, dàn âm thanh Devialet, màn hình giải trí dành cho hành khách phía sau và tủ lạnh mini tích hợp trong xe. Các lựa chọn màu nội thất gồm Moonlit Mountain với sự kết hợp giữa màu be nhạt và xanh đậm, Morning Mist Beige, Dawn Red và Evening Brown.

N8 2027 dự kiến tiếp tục sử dụng cấu hình LiDAR của hệ thống Tian Shen Zhi Yan B, kết hợp nền tảng lái xe thông minh Tian Shen Zhi Yan 5.0. Hệ thống hỗ trợ nhiều tính năng như đỗ xe thông minh, hỗ trợ lái xe định vị trong đô thị CNOA và hỗ trợ lái xe định vị trên cao tốc HNOA. Các chức năng đáng chú ý khác gồm hỗ trợ di chuyển qua lối đi hẹp, xử lý đường vòng, quay đầu trong nhiều tình huống và tự động đỗ xe khẩn cấp.

Về an toàn chủ động, xe được trang bị hệ thống đánh lái khẩn cấp tự động AES, hỗ trợ lái khẩn cấp ESA, phanh khẩn cấp tự động AEB và chức năng ngăn ngừa thao tác nhầm chân ga. Đây là những công nghệ hướng đến việc giảm thiểu nguy cơ va chạm và hỗ trợ người lái xử lý các tình huống giao thông phức tạp.

Denza N8 2027 có nhiều cấu hình hệ truyền động, gồm phiên bản một động cơ điện đặt phía sau và phiên bản ba động cơ dẫn động bốn bánh. Với cấu hình một động cơ, khách hàng có thể lựa chọn hai mức công suất tối đa 435 hoặc 503 mã lực. Trong khi đó, hệ truyền động ba động cơ thuộc hệ thống Yisanfang gồm một động cơ phía trước và hai động cơ phía sau. Tổng công suất hệ thống đạt 1.190 mã lực. Việc bố trí hai động cơ độc lập ở cầu sau không chỉ tăng khả năng phân bổ lực kéo mà còn hỗ trợ các tính năng vận hành đặc biệt như quay đầu chữ U và di chuyển chậm thông minh trong không gian hẹp.

Đối với phiên bản thuần điện, Denza N8 được cung cấp hai lựa chọn pin dung lượng 130,15 kWh và 105,792 kWh. Theo công bố, phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC của các cấu hình thuần điện lần lượt đạt 1.003 km, 970 km, 800 km và 840 km, tùy phiên bản.

Biến thể hybrid cắm điện (PHEV) dự kiến có phạm vi di chuyển thuần điện 435 km. Mẫu SUV này còn được trang bị pin Blade thế hệ thứ hai cùng công nghệ sạc nhanh, qua đó hướng đến khả năng rút ngắn thời gian nạp năng lượng và cải thiện tính tiện dụng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cách phân bổ từng mức dung lượng pin và phạm vi hoạt động cho từng phiên bản chưa được nêu rõ.

Khả năng vận hành của Denza N8 còn được hỗ trợ bởi hệ thống treo khí nén thông minh Yunlian-A và công nghệ đánh lái bánh sau. Về kết cấu khung gầm, xe sử dụng hệ thống treo độc lập tay đòn kép ở phía trước và treo đa liên kết 5 điểm ở phía sau. Những phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống treo khí nén kết hợp giảm xóc biến thiên CDC, cho phép điều chỉnh độ cứng giảm xóc và chiều cao thân xe tùy theo điều kiện mặt đường cũng như chế độ vận hành.

Khi di chuyển trong đô thị, hệ thống có thể hấp thụ những dao động nhỏ, hạn chế tác động từ ổ gà và gờ giảm tốc, trong khi vẫn duy trì độ ổn định cần thiết khi chạy ở tốc độ cao. Công nghệ đánh lái bánh sau cũng được kỳ vọng cải thiện khả năng xoay trở của một mẫu SUV có chiều dài hơn 5,1 m.

- Video cận cảnh Denza N8 2027. Nguồn: REC Anything.