Xe điện có lợi về kinh tế, nhưng sống ở chung cư liệu có tiện?

Xe điện được nhiều người quan tâm nhờ khả năng tiết kiệm chi phí vận hành và hướng đến giao thông xanh. Tuy nhiên, với cư dân chung cư, chỗ đỗ xe, hạ tầng sạc và quy định an toàn vẫn là những yếu tố quyết định trải nghiệm sử dụng.

Hạ tầng sạc quyết định trải nghiệm sử dụng xe điện

Với những gia đình sống tại chung cư, xe điện có thể mang lại sự thuận tiện đáng kể nếu nơi ở có khu vực đỗ xe và trạm sạc phù hợp. Thay vì phải đến cây xăng, người sử dụng ô tô điện có thể tranh thủ sạc trong thời gian gửi xe, mua sắm hoặc nghỉ ngơi.

Với xe máy điện, việc sạc pin tại nhà cũng giúp chủ động hơn trong lịch trình đi làm, đưa đón con và mua sắm hằng ngày nếu điều kiện sạc được đáp ứng.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, lợi thế này không tự động xuất hiện ở mọi khu chung cư. Trên thực tế, hạ tầng sạc và chỗ đỗ xe điện tại nhiều khu đô thị vẫn là vấn đề cần giải quyết. Công điện số 27/CĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đề cập những bất cập về hệ thống trạm sạc, điểm đổi pin, quy hoạch chỗ đỗ và áp lực lên hệ thống điện nội bộ, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Điều đó cho thấy sự thuận tiện khi sử dụng xe điện phụ thuộc đáng kể vào điều kiện thực tế của nơi cư trú. Một tòa nhà có khu sạc được bố trí hợp lý, quy trình quản lý rõ ràng sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian. Ngược lại, nếu phải tìm điểm sạc bên ngoài, chờ đến lượt hoặc gửi xe ở địa điểm khác, trải nghiệm sử dụng có thể kém thuận tiện hơn dự tính.

Chỗ đỗ xe và quy định của ban quản lý là bài toán thực tế

Không giống nhà riêng, nơi gia chủ có thể chủ động bố trí khu vực để xe trong giới hạn cho phép, cư dân chung cư phải tuân thủ phương án quản lý và điều kiện kỹ thuật của tòa nhà. Việc có được gửi xe điện dưới tầng hầm hay không, có vị trí sạc riêng hay phải sử dụng điểm sạc công cộng cần được xác minh trước khi mua xe.

Tại những công trình có diện tích tầng hầm hạn chế, việc bố trí thêm chỗ sạc có thể tạo áp lực lên không gian đỗ xe vốn đã đông đúc. Ban quản lý cũng phải cân nhắc yêu cầu về hệ thống điện, thông gió, giám sát và phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, quy định giữa các tòa nhà có thể khác nhau tùy hiện trạng và điều kiện đáp ứng yêu cầu an toàn.

Đáng chú ý, Thông tư 31/2026/TT-BXD ban hành ngày 15/6/2026, liên quan đến sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, quy định các yêu cầu về khu vực để xe điện, sạc xe điện và đổi pin. Theo Bộ Xây dựng, thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2026. Đây là cơ sở quan trọng để việc bố trí hạ tầng tại chung cư được thực hiện theo quy chuẩn thay vì chỉ dựa vào cách xử lý riêng của từng tòa nhà.

Dù vậy, người mua xe vẫn nên liên hệ ban quản lý để tìm hiểu điều kiện áp dụng cụ thể tại nơi mình sinh sống. Không nên mặc định rằng mọi chung cư đều có sẵn trạm sạc hoặc có thể lắp đặt thiết bị sạc tùy ý tại vị trí đỗ xe.

Chi phí sử dụng thấp hơn chưa phải yếu tố quyết định

Một trong những lý do khiến xe điện thu hút người tiêu dùng là khả năng tiết kiệm chi phí vận hành trong nhiều trường hợp. So với xe sử dụng động cơ đốt trong, phương tiện điện có thể giảm chi phí năng lượng và một số hạng mục bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, mức tiết kiệm thực tế phụ thuộc vào giá mua, quãng đường di chuyển, giá điện hoặc dịch vụ sạc, chính sách bảo hành và cách sử dụng.

Với người đi làm hằng ngày trên những quãng đường tương đối ổn định, xe máy điện có thể là lựa chọn đáng cân nhắc nếu có nơi sạc thuận tiện. Trong khi đó, gia đình sử dụng ô tô điện cần tính thêm thời gian sạc, chi phí gửi xe, khả năng tiếp cận trạm sạc nhanh và nhu cầu đi xa vào cuối tuần.

Nếu phải thường xuyên sử dụng dịch vụ sạc bên ngoài, người dùng cần tìm hiểu biểu giá, thời gian hoạt động và khả năng tiếp cận điểm sạc gần nhà. Đối với ô tô điện, việc không có chỗ sạc ổn định có thể khiến quá trình sử dụng kém chủ động, dù chi phí năng lượng trên mỗi kilômét có thể hấp dẫn.

Do đó, thay vì chỉ so sánh giá mua hoặc chi phí sạc, người tiêu dùng nên tính tổng chi phí sở hữu và đặt trong bối cảnh sinh hoạt thực tế của gia đình.

An toàn khi sạc xe điện không thể xem nhẹ

Bên cạnh tính tiện lợi, an toàn là yếu tố quan trọng khi sử dụng xe điện trong môi trường chung cư, nơi có đông cư dân và không gian sinh hoạt chung. Pin, bộ sạc và hệ thống điện cần được sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đồng thời tuân thủ quy định của tòa nhà.

Người dùng không nên tự ý kéo dây điện từ căn hộ xuống tầng hầm, đấu nối thiết bị vào nguồn điện chung hoặc sạc xe tại vị trí chưa được phép. Việc sử dụng bộ sạc không phù hợp, thiết bị hư hỏng hay nguồn điện không đáp ứng yêu cầu có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn.

Cư dân cũng cần chú ý đến tình trạng pin, dây dẫn và đầu nối. Nếu phát hiện pin biến dạng, có mùi bất thường, nóng quá mức hoặc thiết bị sạc phát ra âm thanh lạ, cần ngừng sử dụng khi có thể thực hiện an toàn và liên hệ đơn vị kỹ thuật. Việc sạc nên được thực hiện tại khu vực được bố trí đúng quy định, có phương án giám sát và xử lý sự cố phù hợp.

Với chung cư, an toàn không chỉ là trách nhiệm của người sở hữu phương tiện mà còn đòi hỏi sự phối hợp giữa ban quản lý, đơn vị vận hành và cư dân.

Ai nên chọn xe điện khi sống tại chung cư?

Xe điện phù hợp hơn với những người có lịch trình di chuyển tương đối ổn định, quãng đường hằng ngày dễ dự tính và điều kiện sạc thuận tiện. Trước khi mua, người tiêu dùng nên kiểm tra khu vực đỗ xe, quy định sạc, chi phí gửi xe và phương án xử lý khi cần đi xa.

Với gia đình thường xuyên di chuyển liên tỉnh hoặc chưa có giải pháp sạc ổn định tại nơi ở, xe xăng hoặc xe hybrid vẫn có thể phù hợp hơn trong giai đoạn hiện tại. Điều quan trọng là lựa chọn phương tiện theo nhu cầu thực tế, thay vì chạy theo xu hướng.

Sống ở chung cư không đồng nghĩa với việc sử dụng xe điện sẽ bất tiện. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quy định minh bạch và người dùng có kế hoạch phù hợp, phương tiện điện có thể trở thành lựa chọn kinh tế, thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Ngược lại, nếu chưa giải quyết được bài toán sạc và đỗ xe, lợi ích kỳ vọng có thể không đạt như mong muốn.