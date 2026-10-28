Xe điện BYD 'sống sót' qua bài kiểm tra nổ lốp khi đang chạy 140 km/h

Theo Car News China, BYD Seagull thế hệ thứ hai vừa vượt qua bài thử thách bị nổ lốp khi đang chạy ở tốc độ 140 km/h. Chiếc hatchback điện vẫn có thể duy trì sự ổn định dù một lốp bị cho nổ và xì hơi hoàn toàn.

Trong đoạn video được chia sẻ, BYD Sealgull được cho tăng tốc trên đoạn đường thẳng với một thiết bị lắp sẵn ở lốp trước bên phải. Ngay khi đạt đến tốc độ 140 km/h, thiết bị nói trên đã đâm thủng nhiều vị trí trên lốp, khiến chiếc lốp trước bên phải bị xì hơi nhanh chóng.

Đoạn video thực nghiệm cho thấy BYD Seagull dưới sự điều khiển của tài xế vẫn duy trì được sự ổn định, có thể giảm tốc độ một cách an toàn mà không lệch khỏi đường chạy.

Theo Car News China, các hệ thống cân bằng tinh vi dạng này từng chỉ phổ biến trên những mẫu ôtô thuần điện và hybrid cắm sạc đắt tiền ở Trung Quốc. Chẳng hạn, Leapmotor D19 từng thu hút sự chú ý với bài kiểm tra nổ đồng thời 2 lốp trước khi đang chạy 120 km/h.

Các dòng xe phổ thông lại là câu chuyện khác, bởi số này hiếm khi nhận được các công nghệ an toàn hiện đại dạng này ở giá bán rẻ.

Ở BYD Seagull thế hệ mới, người dùng còn có thể chi thêm tiền để trang bị hệ thống trợ lái God’s Eye (DiPilot 300) dựa trên cảm biến LiDAR. Hệ thống này tích hợp tính năng đỗ xe tự động và tính năng điều hướng theo điểm đến trên đường đô thị cũng như đường cao tốc.

Tại Trung Quốc, thế hệ thứ hai của BYD Seagull vẫn là một mẫu hatchback điện cỡ nhỏ với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.205 x 1.810 x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm. So với thế hệ đầu tiên, chiều dài tổng thể của xe đã tăng thêm 425 mm.

BYD Seagull sử dụng hệ dẫn động cầu sau với hai tùy chọn động cơ điện công suất 114 mã lực và 127 mã lực. Gói pin LFP dung lượng 30,1 kWh hoặc 39,2 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 320-420 km/lần sạc đầy theo chuẩn CLTC.

Nhờ tính năng sạc siêu nhanh, BYD Seagull có thể nạp lại 10-97% dung lượng pin trong 9 phút.

Tại Trung Quốc, giá bán của BYD Seagull trong khoảng 65.900-99.900 NDT, tương đương 9.880-14.850 USD.