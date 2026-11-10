Xe điện BYD giá 8 tỷ đồng, có hai tủ lạnh và 39 loa

Yangwang là thương hiệu xe sang của BYD vừa giới thiệu mẫu sedan điện đầu bảng Altior tại Abu Dhabi. Điểm nhấn của mẫu xe này là khoang nội thất bốn chỗ, hai tủ lạnh và hệ thống âm thanh 39 loa.

Yangwang Altior.

Theo Motor1, Altior được phát triển trong ba năm, hướng đến phân khúc sedan siêu sang, cạnh tranh với các thương hiệu như Rolls-Royce và Bentley. Xe có giá khởi điểm là 2,08 triệu nhân dân tệ (khoảng 8 tỷ đồng).

Mẫu sedan điện của BYD dài 5,6m, rộng 2,03m, cao 1,59m, chiều dài cơ sở 3,5m. So với Rolls-Royce Phantom bản trục cơ sở tiêu chuẩn, Altior nhỉnh hơn về chiều dài tổng thể.

Thiết kế ngoại thất lấy cảm hứng từ đỉnh đồng cổ Trung Quốc, biểu tượng gắn với quyền lực và địa vị. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt với các chi tiết đánh bóng riêng biệt, kết hợp 12 chi tiết chiếu sáng lần lượt chuyển động và phát sáng khi chủ xe đến gần.

Xe trang bị vành 21 inch, đường trang trí chạy dọc thân dài khoảng 4,8m. Cửa sau mở ngược kiểu Rolls-Royce, với góc mở tối đa 90 độ, trong khi cửa trước mở 80 độ. BYD cũng bố trí ô che mưa tích hợp trong cửa xe.

Bên trong, Altior bố trí bốn ghế độc lập, tập trung vào trải nghiệm của hai hành khách phía sau. Nội thất sử dụng da bán aniline, gỗ tự nhiên, thảm len và các chi tiết trang trí bằng ngọc bích Hetian. Họa tiết thêu Tô Châu truyền thống xuất hiện trên bề mặt ghế, kết hợp các hoa văn mô phỏng mây.

Nội thất của Yangwang Altior.

Hàng ghế sau có khoảng để chân gần 1,21m, khoảng trống đầu gối 35,4cm. Hai ghế tích hợp chức năng ngả theo tư thế không trọng lực, massage cơ học với bốn đầu massage dạng bi.

Ở chế độ thư giãn, ghế tự động ngả, bệ đỡ chân nâng lên, rèm che nắng đóng lại và ánh sáng trong khoang xe giảm cường độ. Hệ thống massage và khuếch tán hương thơm cũng được kích hoạt.

Trang bị giải trí gồm hệ thống âm thanh 39 loa, với các loa treble có thể xoay và nâng lên khi xe khởi động. Màn hình 21,4 inch điều khiển điện gắn trên trần phục vụ nhu cầu giải trí và gọi video.

Điểm khác biệt của Altior là hai tủ lạnh bố trí ở phía trước và sau. Riêng tủ phía sau có dung tích 5,5 lít, hỗ trợ cả làm lạnh và giữ ấm đồ uống. Khoang hành lý đạt dung tích 532 lít.

Về vận hành, Altior sử dụng bốn mô-tơ điện điều khiển độc lập từng bánh xe. Hệ thống có thể điều chỉnh mô-men xoắn tại mỗi bánh hơn 100 lần mỗi giây nhằm tối ưu lực kéo và khả năng kiểm soát thân xe. BYD chưa công bố công suất của hệ truyền động.

Mẫu sedan này còn có khả năng xoay tại chỗ kiểu xe tăng và chức năng nổi khẩn cấp khi xe vô tình rơi xuống nước. Hệ thống treo chủ động hoàn toàn kết hợp camera quan sát mặt đường phía trước, tự động điều chỉnh để hạn chế rung xóc và dao động thân xe khi vào cua.

Theo BYD, Altior có phạm vi hoạt động hơn 1.000 km sau mỗi lần sạc theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Tuy nhiên, quãng đường thực tế có thể thấp hơn do điều kiện thử nghiệm CLTC ít khắt khe hơn các chuẩn WLTP hoặc EPA.

Altior đánh dấu bước mở rộng của BYD trong phân khúc sedan điện siêu sang. Hiện hãng chưa công bố kế hoạch phân phối mẫu xe này tại các thị trường ngoài Trung Quốc, bao gồm Việt Nam.