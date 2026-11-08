Xe điện BYD Atto 1 tại Indonesia gãy rời bánh sau

Theo chia sẻ từ trang tin CarNewsChina, chiếc xe điện BYD Atto 1 đã bị gãy rời bánh sau bên phải tại vị trí gần lối ra cao tốc Kapuk-Kamal thuộc quận Cengkareng, West Jakarta vào ngày 2/11.

Sự cố được cho là xuất phát từ việc chiếc xe đã va chạm với dải phân cách bê tông. Tài xế của chiếc Atto 1 gặp nạn cho biết xe vẫn tiếp tục di chuyển thêm khoảng 1 - 2 km trước khi trục sau bị gãy hoàn toàn và bánh xe rơi ra ngoài.

Chiếc xe BYD Atto 1 bị rụng bánh sau tại Indonesia - Ảnh: CarNewsChina

Theo lời kể của tài xế, sau khi các đèn cảnh báo trên bảng điều khiển hiển thị, người này nghe thấy nhiều tiếng động kim loại va đập mạnh trước khi bánh xe rơi ra.

Các hình ảnh liên quan đến sự cố sau đó được lan truyền trên mạng xã hội tại đất nước vạn đảo. Đáng chú ý là một số bài viết có kèm theo dòng nội dung “Chất lượng xe điện Trung Quốc ở đâu cũng như nhau”.

Những nội dung này sau đó thu hút sự chú ý dư luận và làm dấy lên những nghi vấn về chất lượng sản xuất của các dòng xe điện có xuất xứ từ Trung Quốc. Sự việc cũng xảy ra trước hai ngày với sự cố rụng bánh trước liên quan đến mẫu xe điện Jaecoo J5 EV cũng tại Indonesia.

Mẫu xe Atto 1 có tên gọi Seagull tại Trung Quốc, trong khi tại một số thị trường khu vực Mỹ Latinh được gắn tên Dolphin Mini. BYD Atto 1 là dòng hatchback điện cỡ nhỏ trang bị hệ dẫn động cầu trước.

Lực lượng chức năng dùng giá đỡ 4 bánh để đưa chiếc Atto 1 đi - Ảnh: CarNewsChina

Tại thị trường Indonesia, BYD Atto 1 sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn. Phiên bản Dynamic có trọng lượng 1.225 kg, phiên bản Premium nặng 1.280 kg. Cả hai phiên bản đều trang bị pin Blade do BYD tự phát triển.

Ban đầu, BYD phân phối Atto 1 tại Indonesia dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, trước khi đưa vào sản xuất nội địa tại nhà máy Subang (tỉnh West Java) từ tháng 7/2026. BYD hiện chưa công bố thông tin về nguồn gốc xuất xứ của chiếc xe gặp sự cố hôm 2/11.

Đại diện BYD Indonesia cho biết bộ phận hậu mãi của hãng đang phối hợp với chủ xe để tiến hành kiểm tra toàn diện, đồng thời chia sẻ rằng thông tin ban đầu nhận được cho thấy chiếc xe đã chịu lực tác động rất mạnh vào dải phân cách hoặc vỉa hè.

Đại diện hãng xe Trung Quốc tại Indonesia cũng cho biết thêm, chính sách bảo hành của BYD chỉ áp dụng đối với các lỗi kỹ thuật phát sinh từ chất lượng linh kiện. Trong trường hợp này, chủ xe được cho là đang chờ phía bảo hiểm chi trả chi phí sửa chữa. Hiện BYD vẫn chưa công bố kết quả kiểm định chính thức cũng như chưa xác nhận linh kiện cụ thể bị hư hỏng.