Được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse thế hệ mới, BMW iX3 có ba phiên bản, phạm vi hoạt động tối đa 919 km theo tiêu chuẩn CLTC và dự kiến bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ tháng 11. Mẫu xe này không chỉ đánh dấu bước chuyển mình về thiết kế của BMW trong kỷ nguyên điện hóa mà còn được trang bị nền tảng điện áp cao 800V, hệ truyền động eDrive thế hệ thứ sáu cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh.

BMW iX3 2027.

Điểm nhấn ngoại thất của BMW iX3 mới nằm ở lưới tản nhiệt 3D Light Glow, kết hợp hệ thống đèn pha LED Angel Wing kỹ thuật số với tổng cộng 322 bóng LED riêng lẻ. Đây là cách BMW làm mới những dấu ấn thiết kế truyền thống, đồng thời tạo diện mạo hiện đại hơn cho dòng SUV thuần điện.

Ở phần thân xe, đường cong Hofmeister đặc trưng được thay thế bằng chi tiết góc Mirror Glow dành riêng cho phiên bản bán tại Trung Quốc. Xe sở hữu kích thước dài 4.885 mm, rộng 1.895 mm, cao 1.634 mm và chiều dài cơ sở 3.005 mm, qua đó được xếp vào phân khúc SUV cỡ trung. Đáng chú ý, đây là phiên bản trục cơ sở dài, có chiều dài cơ sở tăng thêm 103 mm so với mẫu iX3 được giới thiệu tại Brazil.

Bên trong cabin, BMW tập trung xây dựng trải nghiệm người dùng xoay quanh hệ thống Panoramic iDrive. Trung tâm của cấu trúc này là Cầu tầm nhìn toàn cảnh, kết hợp màn hình hiển thị thông tin 3D trên kính chắn gió, có khả năng trình chiếu hình ảnh độ phân giải 4K với kích thước hiển thị tương đương gần 40 inch.

Ngoài ra, xe được trang bị màn hình cảm ứng độ phân giải cao kích thước 17,9 inch, đặt nghiêng 17,5 độ về phía người lái nhằm tối ưu khả năng quan sát và thao tác. Hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ Huawei HiCar, Apple CarPlay và tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và DeepSeek của Alibaba. Không gian chứa đồ cũng là một điểm đáng chú ý khi khoang hành lý phía sau có dung tích 540 lít, tăng lên 1.600 lít khi gập hàng ghế sau, bên cạnh khoang chứa đồ phía trước dung tích 58 lít.

Về công nghệ hỗ trợ lái, BMW iX3 hoàn toàn mới được trang bị hệ thống lái xe thông minh AI phát triển với sự hợp tác của công ty công nghệ Momenta. Hệ thống sử dụng các mô hình AI được tối ưu hóa cho thị trường Trung Quốc, hướng tới khả năng hỗ trợ trong nhiều tình huống giao thông khác nhau, từ đường đô thị đến cao tốc. Các tính năng đáng chú ý gồm hỗ trợ lái xe trên nhiều điều kiện đường sá, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ tránh va chạm.

Việc phát triển công nghệ theo điều kiện giao thông bản địa được kỳ vọng giúp BMW tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc SUV điện cao cấp tại Trung Quốc, nơi các tính năng lái xe thông minh ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi người tiêu dùng lựa chọn xe.

BMW iX3 mới được xây dựng trên nền tảng điện áp cao 800V và sử dụng hệ truyền động BMW eDrive thế hệ thứ sáu. Dải sản phẩm tại Trung Quốc gồm ba phiên bản, với cấu hình động cơ, dung lượng pin và phạm vi hoạt động khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn 30L RWD sử dụng mô-tơ điện công suất 265 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm bộ pin LFP dung lượng 77 kWh do CATL cung cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây và phạm vi hoạt động đạt 630 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Ở phiên bản 40L xDrive AWD, BMW trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, công suất 374 mã lực, mô-men xoắn 565 Nm. Bộ pin NCM dung lượng 86,9 kWh giúp xe đạt phạm vi hoạt động công bố 702 km theo CLTC, trong khi thời gian tăng tốc 0-100 km/h được rút xuống còn 5,6 giây. Cao nhất trong dải sản phẩm là phiên bản 50L xDrive AWD, sở hữu công suất 469 mã lực, mô-men xoắn 645 Nm và bộ pin NCM dung lượng 113,4 kWh do Eve Energy cung cấp. Nhờ cấu hình này, xe chỉ mất 4,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, đồng thời đạt phạm vi hoạt động tối đa 919 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Cả ba phiên bản BMW iX3 đều hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 21 phút theo thông tin được công bố. Đây là lợi thế đáng kể của nền tảng điện áp cao 800V, giúp rút ngắn thời gian chờ sạc trong những chuyến đi dài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC thường cao hơn kết quả đo trong các chu trình thử nghiệm khác và quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành, tốc độ di chuyển, nhiệt độ môi trường cũng như cách sử dụng hệ thống điều hòa.

- Video cận cảnh BMW iX3 2027. Nguồn: AutoWorld.