Xe điện Audi sẽ ồn ào, rung và có mùi?

Theo Carscoops, loạt tài liệu đăng ký bằng sáng chế được Audi nộp lên cơ quan quản lý tại Đức cho thấy nhiều hệ thống khác nhau đang được hãng xe sang phát triển nhằm gia tăng mức độ tương tác với tài xế cũng như cảm giác lái trên ôtô thuần điện.

Vận hành yên tĩnh, mượt mà là một trong những đặc trưng của ôtô thuần điện, cho phép người lái vận hành xe mà không bị khó chịu bởi cú giật khi chuyển số hay tiếng ồn ào từ động cơ.

Dẫu những đặc tính này giúp làm hài lòng phần lớn người dùng phổ thông, một bộ phận khách hàng yêu thích cảm giác lái xe lại chưa thể thỏa mãn với sự êm ái của ôtô thuần điện.

Trước Audi, nhiều hãng xe cũng đã ứng dụng các công nghệ để giúp ôtô điện bớt “nhàm chán” khi cầm lái. Điển hình là dòng Hyundai N, hiện được trang bị hệ thống giả lập hộp số ly hợp kép cùng âm thanh mô phỏng động cơ đốt trong.

Gần đây, những cái tên khác như Porsche, Mercedes-AMG và Ferrari cũng đã trình làng những mẫu xe thuần điện tập trung vào cảm giác phấn khích khi cầm lái.

Quay trở lại với Audi, một trong những công nghệ được đăng ký bằng sáng chế liên quan đến âm thanh và độ rung. Hệ thống này có thể tạo ra một liên kết vật lý trực tiếp từ hệ truyền động vào khoang cabin, giúp truyền độ rung đến người lái và hành khách.

Bên cạnh đó, việc giảm bớt vật liệu cách âm còn cho phép những âm thanh cơ khí này được khuếch đại nhiều hơn vào bên trong khoang lái.

Nguồn tin từ Car and Driver còn cho biết Audi thậm chí có thể cho phép chủ xe điện “nẹt pô” bằng cách ngắt kết nối động cơ điện khỏi hệ truyền động. Kết hợp một số âm thanh nhân tạo được thêm vào, hãng hoàn toàn có thể phát triển và tạo ra một chiếc xe điện đủ “ồn ào” để làm hài lòng những người yêu thích cách vận hành của ôtô truyền thống.

Đáng chú ý, Audi còn nhắm đến tính năng giả lập tình trạng “turbo lag” để mang lại cảm giác lái truyền thống hơn cho người điều khiển, thay vì nhận được mức công suất phản hồi tức thì đặc thù trên ôtô điện.

Nhóm kỹ sư Audi thậm chí còn bắt đầu lên ý tưởng tạo ra mùi hương để kích thích cảm xúc người lái. Mùi hương sẽ thay đổi dựa vào tình trạng lái xe hiện tại, đang thong dong hay “phấn khích” - thể hiện qua lực mà tài xế tác động vào chân ga.

Trong hồ sơ Audi gửi lên cơ quan quản lý, một hệ thống HUD mới cũng đang trong giai đoạn phát triển, cho phép hiển thị nhiều hơn các giao diện sinh động trên kính lái trước mặt tài xế. Dẫu có vẻ khá hấp dẫn, công nghệ này được cho là có thể gây ra sự xao nhãng cho người điều khiển phương tiện.

Chuyên trang Carscoops lưu ý không phải tất cả nội dung được đăng ký sáng chế đều xuất hiện trên ôtô thương mại. Dẫu vậy, những ý tưởng giúp xe điện ồn ào, rung và có mùi vẫn khá đáng mong chờ.