Xe điện Audi công suất 322 mã lực, phạm vi hoạt động 646 km, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Được định vị ở phân khúc xe điện phổ thông của Audi, mẫu xe này hướng đến khách hàng cần một phương tiện có kích thước gọn gàng, khả năng vận hành tiết kiệm năng lượng và trang bị công nghệ hiện đại. Audi A2 e-tron dự kiến được sản xuất tại nhà máy ở Ingolstadt, Đức, với kế hoạch bàn giao xe từ tháng 12. Theo thông tin được công bố trước đó, giá khởi điểm tại thị trường Đức là 38.200 euro (tương đương 1,108 tỷ đồng).

Audi A2 e-tron 2027.

Về thiết kế, Audi A2 e-tron 2027 gợi nhớ đến mẫu Audi A2 thế hệ đầu tiên ra mắt năm 1999, nhưng được phát triển theo ngôn ngữ tạo hình hiện đại dành cho xe điện. Thân xe có chiều cao tương đối lớn, kết hợp những đường nét sắc sảo và kiểu dáng fastback nhằm tạo diện mạo khác biệt so với nhiều mẫu xe điện cỡ nhỏ trên thị trường.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của ô tô điện, hai bên là cụm đèn pha thanh mảnh, góp phần tạo nên diện mạo hiện đại và dễ nhận diện. Cách kết hợp giữa những đường nét gợi nhớ mẫu xe nguyên bản và các chi tiết thiết kế mới giúp Audi A2 e-tron duy trì dấu ấn riêng trong danh mục xe điện của hãng.

Nhìn từ bên hông, Audi A2 e-tron được trang bị tay nắm cửa có thiết kế độc đáo cùng bộ mâm năm chấu tối ưu khí động học. Chiều dài cơ sở đạt 2.770 mm, tạo nền tảng cho việc bố trí không gian cabin rộng rãi trong một mẫu xe có kích thước tổng thể tương đối nhỏ gọn. Kích thước tổng thể của xe là 4.321x1.791x1.549 mm.

Audi cho biết, hãng chú trọng nghiên cứu khí động học nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời cung cấp gói khí động học tùy chọn giúp hệ số cản gió giảm xuống mức 0,24. Ở phía sau, cửa hậu tiếp tục sử dụng cấu trúc cửa sổ chia đôi, một chi tiết thiết kế đặc trưng gắn liền với Audi A2 đời đầu. Việc duy trì yếu tố này không chỉ tạo điểm nhấn về mặt thị giác mà còn giúp mẫu xe mới kết nối với di sản thiết kế của dòng A2.

Khoang nội thất Audi A2 e-tron được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh người lái, kết hợp hệ thống màn hình kỹ thuật số và các trang bị tiện nghi phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. Xe được trang bị tiêu chuẩn bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn kích thước 11,9 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch.

Ở những phiên bản cao cấp hơn, khách hàng có thể lựa chọn màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió cùng hệ thống thông tin giải trí Audi Connect. Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm vô-lăng sưởi, ghế trước tích hợp chức năng sưởi và nhớ vị trí, qua đó nâng cao sự thoải mái trong quá trình sử dụng.

Hệ thống âm thanh trên Audi A2 e-tron có nhiều cấu hình với 7, 8 hoặc 15 loa do Sonos cung cấp, công suất tối đa 660 watt. Với cấu hình cao cấp, các loa được bố trí gần cột C nhằm tăng cường hiệu ứng âm thanh vòm trong cabin. Bên cạnh trang bị giải trí, mẫu xe điện mới còn sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái và an toàn như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước và phía sau.

A2 e-tron sử dụng mô-tơ điện đơn đặt ở cầu sau và dự kiến có 4 cấu hình công suất tối đa lần lượt là 168, 187, 228 hoặc 322 mã lực. Ngoại trừ phiên bản mạnh nhất có mô-men xoắn cực đại 545 Nm, ba cấu hình còn lại đạt mô-men xoắn tối đa 350 Nm. Sự đa dạng về công suất giúp Audi có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ ưu tiên hiệu quả sử dụng năng lượng trong đô thị đến yêu cầu khả năng tăng tốc mạnh mẽ hơn ở phiên bản cao cấp.

Bộ pin của Audi A2 e-tron có ba tùy chọn dung lượng gồm 50 kWh, 58 kWh và 79 kWh. Theo thông tin được cung cấp, phạm vi hoạt động tối đa của xe đạt 646 km theo tiêu chuẩn WLTC, tuy nhiên con số này có thể khác nhau tùy phiên bản pin, cấu hình truyền động và điều kiện vận hành.

- Video cận cảnh Audi A2 e-tron 2027. Nguồn: Audi.