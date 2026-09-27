Xe điện Audi A6 lập kỷ lục chạy 1.338 km sau một lần sạc pin

Cụ thể, mẫu xe hạng sang thuần điện Audi A6 Sportback e-tron vừa hoàn thành một hành trình dài 1.338 km mà không cần sạc lại pin. Đây là một chiếc xe sản xuất thương mại chứ không phải bản thử nghiệm. Thành tích này được thực hiện bởi tay đua Miko Marczyk đến từ Ba Lan.

Trong hành trình kỷ lục đã được Guinness World Records xác nhận, Audi A6 Sportback e-tron đạt mức tiêu thụ năng lượng bình quân chỉ 7,09 kWh/100 km. Con số này thậm chí thấp hơn đáng kể so với mức tiêu thụ điện hỗn hợp được công bố trước đó cho mẫu xe.

Mẫu xe A6 Sportback e-tron được xác nhận kỷ lục bởi Guinness World Records. Ảnh: Audi

Để đạt được kỷ lục này, ngoài việc A6 Sportback e-tron được trang bị gói pin dung lượng lớn còn là sự hỗ trợ hiệu quả của thiết kế khí động học.

Theo công bố của nhà sản xuất, hệ số cản gió của A6 Sportback e-tron chỉ ở mức 0,21 Cd. Bên cạnh đó, hệ thống phanh tái sinh có khả năng thu hồi năng lượng với công suất lên tới 220 kW. Mẫu sedan hạng sang thuần điện sử dụng gói pin có 94,9 kWh.

Tay đua Miko Marczyk, người trực tiếp cầm lái A6 Sportback e-tron trong hành trình thử nghiệm, cho biết ngoài những ưu điểm của bản thân chiếc xe, để đạt được kỷ lục trên thì người lái cũng phải sử dụng nhiều kỹ năng. Trong đó, xe cần duy trì tốc độ ổn định, hạn chế tăng tốc và phanh không cần thiết, sử dụng hợp lý phanh tái sinh và kiểm soát áp suất lốp…

Tay đua Miko Marczyk thực hiện hành trình lập kỷ lục cùng Audi A6 Sportback e-tron. Ảnh: Audi

Kỷ lục 1.338 km sau một lần sạc pin của Audi A6 Sportback e-tron được tổ chức Guinness ghi nhận vào nhóm xe sản xuất hàng loạt và không phải kỷ lục cho mọi loại xe điện.

Trước đó, quãng đường di chuyển dài hơn thuộc về nguyên mẫu muc022 của TUfast Eco Team. Chiếc xe này từng hoàn thành 2.573,79 km chỉ với một lần sạc tại Đức vào năm 2023.

Đối với kỷ lục 1.338 km của một mẫu xe thương mại như Audi A6 Sportback e-tron, các chuyên gia ô tô đánh giá rất cao ở các yếu tố như hiệu quả của thiết kế khí động học, khả năng thu hồi năng lượng đồng thời tối ưu mức tiêu thụ năng lượng vốn có những tác động đáng kể đến tầm hoạt động thực tế của ô tô thuần điện.