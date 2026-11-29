Ở ngoại thất, Deepal L07 AI Laser 2027 sở hữu cản trước được thiết kế lại với tạo hình nổi bật hơn, trong khi khu vực đèn pha được mở rộng nhằm tạo diện mạo hiện đại và khác biệt. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống hỗ trợ lái thông minh AI Laser được nâng cấp, với cảm biến lidar trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Deepal L07 AI Laser 2027.

Hai bên thân xe vẫn sử dụng tay nắm cửa bán ẩn, đồng thời được bổ sung cụm camera phía sau để hỗ trợ hệ thống quan sát và nhận diện môi trường xung quanh. Đồng thời, Deepal L07 AI Laser 2027 cũng có thêm tùy chọn màu sơn ngoại thất Aurora Green mới.

Hệ thống hỗ trợ lái thông minh AI Laser được giới thiệu với khả năng hoạt động trong nhiều tình huống, từ giao thông đô thị, đường cao tốc cho đến bãi đỗ xe. Theo nhà sản xuất, công nghệ này có thể hỗ trợ xe xử lý những tình huống phức tạp như di chuyển qua vòng xuyến, rẽ trái tại giao lộ không có đèn tín hiệu trong giờ cao điểm, tự động chuyển làn trên cao tốc, lên xuống dốc và đỗ xe trong những không gian chật hẹp.

Đặc biệt, khi dịch vụ hỗ trợ lái xe StarDrive chính thức được triển khai trong năm 2027, toàn bộ xe Deepal L07 AI Laser đã bán ra sẽ được nâng cấp miễn phí qua OTA lên giải pháp hỗ trợ lái xe Huawei StarDrive.

Khoang nội thất của Deepal L07 AI Laser 2027 không có nhiều thay đổi so với phiên bản hiện hành, ngoại trừ việc bổ sung tùy chọn màu Mint Dawn mới. Thiết kế tổng thể tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản, kết hợp các trang bị công nghệ hiện đại. Xe có màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD, màn hình trung tâm Sunflower kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K và hệ thống âm thanh vòm gồm 20 loa. Cả hàng ghế trước và hàng ghế sau đều được chú trọng về sự thoải mái, hướng đến trải nghiệm sử dụng tiện nghi cho người ngồi trong xe.

Một trong những điểm nhấn của phiên bản AI Laser là hệ thống tương tác thông minh sử dụng kiến trúc Open-domain end-to-end kết hợp Claw. Người dùng chỉ cần kích hoạt bằng câu lệnh “Hello, Deep Blue” để truy cập các chức năng như trò chuyện thông thường, điều khiển xe và tìm kiếm, thiết lập điểm đến. Cách tiếp cận này giúp mở rộng khả năng tương tác giữa người lái và phương tiện, đồng thời giảm thao tác trực tiếp trên màn hình trung tâm.

L07 AI Laser 2027 tiếp tục có hai lựa chọn gồm thuần điện và mở rộng phạm vi hoạt động. Với phiên bản thuần điện, phạm vi di chuyển theo tiêu chuẩn CLTC được nâng lên tối đa 670 km. Tất cả các phiên bản đều sử dụng pin hiệu suất cao với các cell pin do CATL cung cấp. Xe được trang bị một mô-tơ điện có công suất tối đa 286 mã lực, kết hợp nền tảng điện áp cao 800V và công nghệ sạc siêu nhanh 6C. Theo công bố, hệ thống sạc nhanh cho phép bổ sung năng lượng trong khoảng 9 phút.

Trong khi đó, phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) duy trì khả năng di chuyển thuần điện 240 km theo tiêu chuẩn CLTC. Cấu hình này sử dụng động cơ xăng 1.5L làm bộ mở rộng phạm vi hoạt động, kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 238 mã lực. Nhờ đó, người dùng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu di chuyển đường dài mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống trạm sạc.