Xe điện 2 chỗ, công suất 81 mã lực, giá gần 400 triệu đồng

Đáng chú ý, Smart #2 2027 tiếp tục kế thừa phong cách thiết kế đặc trưng của dòng Smart Fortwo, đồng thời dự kiến được phân phối tại cả thị trường châu Âu. Trước đó, phiên bản Gold Edition giới hạn 999 chiếc tại mỗi thị trường Trung Quốc và châu Âu đã nhanh chóng bán hết. Điều đó cho thấy sức hút của dòng xe đô thị cỡ nhỏ này.

Smart #2 2027.

Smart #2 2027 vẫn duy trì cấu hình hai cửa, hai chỗ ngồi đặc trưng, với kiểu dáng nhỏ gọn hướng đến khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tích hợp đèn LED ban ngày và đèn chiếu sáng dạng projector.

Cản trước có các khe thông gió kích thước lớn, kết hợp lưới tản nhiệt thiết kế hình viên nang và những khe hút gió dọc bố trí ở hai bên, tạo diện mạo cá tính. Trên phiên bản cao cấp, Smart sử dụng phối màu hai tông trắng mây mờ và vàng ánh kim, đi kèm lưới tản nhiệt cùng logo mạ vàng độc quyền nhằm tăng khả năng nhận diện.

Phiên bản Premium được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch mạ vàng, kết hợp lốp trước kích thước 185/50 R16 và lốp sau 205/45 R16. Kích thước tổng thể của Smart #2 2027 lần lượt là 2.751 mm hoặc 2.764 mm dài tùy cấu hình, rộng 1.669 mm và cao 1.555 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 1.875 mm.

Với thông số này, mẫu xe tiếp tục thuộc nhóm ô tô điện siêu nhỏ, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong những khu vực đô thị đông đúc và có không gian đỗ xe hạn chế. Phần đuôi xe được thiết kế với cánh gió trên nóc, cụm đèn hậu dạng tròn không đối xứng sử dụng cấu trúc nguồn sáng kép và cửa hậu chia đôi. Đáng chú ý, phần cửa hậu phía dưới có khả năng chịu tải tối đa 120 kg, qua đó mở rộng tính tiện dụng khi cần đặt hành lý hoặc vật dụng.

Khoang nội thất Smart #2 2027 được thiết kế theo phong cách hiện đại, với bảng điều khiển mang tạo hình chữ S kết hợp các họa tiết gợn sóng nước. Khu vực trung tâm là màn hình giải trí cảm ứng dạng nổi, tích hợp hệ thống Flyme Link, trong khi phía sau vô-lăng ba chấu là cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị các thông tin vận hành.

Cần số được bố trí trên cột lái nhằm tối ưu không gian bên trong cabin. Các cửa gió điều hòa có thiết kế dạng cánh quạt turbine, tạo điểm nhấn riêng cho khu vực táp-lô. Do sử dụng cấu hình hai chỗ ngồi, xe có thêm ngăn chứa đồ ẩn và bệ tỳ tay ở giữa, phục vụ nhu cầu lưu trữ vật dụng cá nhân.

Dù sở hữu kích thước nhỏ gọn, Smart #2 2027 vẫn được trang bị nhiều tiện nghi đáng chú ý. Xe có hệ thống đèn viền nội thất 256 màu, vô-lăng sưởi và ghế sưởi, kết hợp hệ thống âm thanh Sennheiser. Bên cạnh đó, mẫu xe điện này còn được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 và chức năng đỗ xe từ xa, giúp người dùng thuận tiện hơn khi điều khiển xe trong không gian chật hẹp. Hệ thống Flyme Link cũng đóng vai trò kết nối các tính năng giải trí và tiện ích trên xe.

Về vận hành, Smart #2 2027 sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất tối đa 81 mã lực. Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin lithium sắt photphat dung lượng 35,8 kWh, giúp xe đạt phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 410 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Khả năng xoay trở trong không gian hẹp là ưu điểm quan trọng của Smart #2 2027. Xe sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson ở phía trước và hệ thống treo độc lập đa liên kết 5 điểm ở phía sau. Bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 3,35 m, giúp xe dễ dàng di chuyển trên những tuyến phố nhỏ, quay đầu hoặc đỗ xe tại các vị trí hạn chế diện tích.

- Video cận cảnh Smart #2 2027. Nguồn: AutoWorld.