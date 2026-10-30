Xe đầu kéo dừng lại khi phần đầu đã vượt vạch

Khoảng 6h18 ngày 12/10/2026, tại Km 105+550 Quốc lộ 1A, phường Lạng Giang, thành phố Bắc Ninh, tài xế H.V.X. (sinh năm 1993, trú tại xã Mỹ Thái) điều khiển xe đầu kéo lưu thông đến khu vực ngã tư.

Xe đầu kéo vượt vạch dừng đèn đỏ có thể bị phạt 20 triệu đồng (Ảnh: Cục CSGT).

Khi phát hiện đèn tín hiệu chuyển đỏ, tài xế không chủ động giảm tốc độ để dừng trước vạch. Chiếc xe tiếp tục tiến về phía ngã tư. Đến khi dừng lại, phần đầu xe đã vượt qua vạch dừng và vươn ra gần khu vực giao nhau.

Toàn bộ diễn biến được camera hành trình ghi lại. Hình ảnh sau đó được phản ánh trên mạng xã hội Facebook.

Từ thông tin phản ánh, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh xác minh, xử lý vụ việc.

Ngày 30/10/2026, Đội CSGT đường bộ số 4 mời tài xế đến làm việc. Trước hình ảnh ghi nhận hành vi vi phạm, tài xế H.V.X. thừa nhận lỗi và chấp hành việc lập biên bản.

Không dừng đúng vạch vẫn bị xử lý

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông có thể bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX.

Đây là mức phạt áp dụng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Việc phương tiện dừng lại sau khi đã vượt qua vạch không làm thay đổi diễn biến vi phạm được ghi nhận trong vụ việc.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần quan sát tín hiệu giao thông, chủ động giảm tốc độ khi đến gần nút giao và dừng xe trước vạch khi đèn chuyển đỏ.

Đặc biệt, với xe đầu kéo và xe tải trọng lớn, tài xế cần tính toán khoảng cách, tốc độ từ sớm. Việc không giảm tốc độ kịp thời có thể khiến phương tiện vượt quá vạch dừng, lấn vào khu vực giao nhau và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.