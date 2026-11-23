Một sinh viên đại học 19 tuổi đã may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe đầu kéo cỡ lớn vượt đèn đỏ đâm trúng tại một ngã tư ở Kampar, Perak, Malaysia, vào ngày 20/11.

Theo tờ Malay Mail, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h45 chiều ngày 20/11, tại một ngã tư trên đường Jalan Ipoh-Kuala Lumpur.

Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy người lái xe máy mặc áo đỏ đang sang đường sau khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Anh ta dừng lại khi nhận thấy một chiếc xe đầu kéo đang tiến đến mà không hề giảm tốc độ.

Nam thanh niên bị chiếc xe đầu kéo tông trúng. Ảnh: bos_katering/Instagram

Vài giây sau, chiếc xe đầu kéo va chạm với xe máy và đâm vào cột đèn giao thông. Tờ Malay Mail đưa tin rằng người dân đã đến giúp đỡ người lái xe máy bị thương sau vụ va chạm.

Trưởng cảnh sát quận Kampar, ông Mohamad Nazri Daud cho biết chiếc xe đầu kéo đang di chuyển từ Kampar về hướng Ipoh thì bị cáo buộc vượt đèn đỏ.

"Hậu quả của vụ va chạm là nạn nhân, một sinh viên đại học, bị thương nặng ở chân, trong khi tài xế xe đầu kéo bị chấn thương đầu", Mohamad Nazri nói.

Tài xế xe đầu kéo đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ông Mohamad Nazri cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ các tình tiết xung quanh vụ tai nạn.