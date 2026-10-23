Xe đầu kéo vượt đèn đỏ, tông gãy cần chắn đường sắt bị phạt lên đến 25 triệu đồng

Theo Cục Cảnh Sát Giao Thông (Bộ Công An) từ hình ảnh camera của ngành đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã xác minh, lập biên bản đối với lái xe đầu kéo có hành vi đâm va làm hỏng cần chắn tại đường ngang trên tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng.

Cụ thể bào lúc 10h57 ngày 22/10/2026, tại đường ngang cảnh báo tự động Km 35+005, tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng, thuộc xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên, xe ô tô đầu kéo biển số 29C-012.xx đi qua đường ngang, đâm va làm hỏng cần chắn khi cần chắn đang dịch chuyển. Vụ việc được camera của ngành đường sắt ghi lại và chuyển đến Cục Cảnh sát giao thông.

Tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 xác minh, làm rõ, xác định người điều khiển phương tiện vi phạm là ông P.V.T., sinh năm 1974, trú tại thành phố Hải Phòng, đồng thời mời lái xe đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Xe đầu kéo vượt đèn đỏ, tông gãy cần chắn đường sắt. Ảnh: Cục Cảnh Sát Giao Thông.

Ngày 22/10/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn tại đường ngang. Theo điểm a khoản 10, khoản 11 và khoản 12 Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi này bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Cần chắn và hệ thống cảnh báo tại đường ngang có vai trò ngăn phương tiện đi vào khu vực giao cắt khi có tàu đến. Việc làm hỏng các thiết bị này ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn chạy tàu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho cả người vi phạm và những người cùng tham gia giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi đến đường ngang phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành tín hiệu cảnh báo. Khi đèn đỏ bật sáng, chuông cảnh báo kêu hoặc cần chắn đang dịch chuyển, phải dừng xe trước vạch dừng; tuyệt đối không cố vượt chuông đèn, lách qua cần chắn. Chỉ tiếp tục di chuyển khi tín hiệu cho phép và bảo đảm an toàn.