Trước đó, khoảng 11h35 trưa cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 6 trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn tại Km43+000 Quốc lộ 32 phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 22H-020.xx kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 22RM-001.xx có dấu hiệu vi phạm về kích thước thành thùng nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Tổ công tác dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, đo đạc thực tế, lực lượng chức năng xác định tài xế T.X.H (SN 1983, trú tại Tuyên Quang) có các hành vi vi phạm: Điều khiển xe có kích thước thành thùng không đúng thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở hàng vượt trọng tải của xe trên 50% đến 100%; kéo theo sơ mi rơ moóc có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép từ 50% đến 100%.

CSGT kiểm tra giấy tờ, phương tiện liên quan.

Căn cứ các quy định hiện hành, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe, đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện.

Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 164,5 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện bị tước tem và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1 đến 3 tháng; lái xe bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Kiểm tra tải trọng phương tiện.

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, Trung tá Phạm Văn Luyến (Đội trưởng Đội CSGT số 9) cho biết, để tăng khả năng chuyên chở hàng hóa, một số chủ phương tiện sau khi đưa xe đi đăng kiểm, đủ điều kiện lưu hành đã tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thùng xe lớn hơn so với thông số kỹ thuật được cấp phép. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, làm gia tăng áp lực lên kết cấu hạ tầng đường bộ, đồng thời gây mất công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kích thước thành thùng, tải trọng phương tiện và các quy định trong hoạt động vận tải hàng hóa. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và đội ngũ lái xe.