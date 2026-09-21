Xe đầu kéo va chạm xe máy trên QL48 qua Nghệ An, người đàn ông tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h48 ngày 21/9, trên quốc lộ 48 đoạn qua ngã 5, phường Thái Hoà, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong. (Ảnh: MXH).

Lúc này, xe đầu kéo mang biển số 37H-095.2x di chuyển theo hướng Thái Hoà đi Quỳ Hợp thì xảy ra tai nạn với một xe máy đi cùng chiều.

Hậu quả, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy cũng bị hư hỏng.

Diễn biến toàn bộ vụ tai nạn được camera hành trình của ô tô đầu kéo ghi lại.

Theo hình ảnh trong video thì trước khi xảy ra tai nạn chiếc xe đầu kéo dừng chờ đèn đỏ ngay trước vạch kẻ đường. Lúc đèn chuyển xanh, lái xe chậm rãi cho xe di chuyển. Khi đầu xe vừa đi qua đèn được hơn chục mét thì bất ngờ một xe máy đi cùng chiều tạt ngang đầu.

Đoạn video trích xuất từ camera hành trình trên xe đầu kéo ghi lại diễn biến vụ tai nạn. (Nguồn: MXH).

Có thể do rơi vào điểm mù nên tài xế không phát hiện ra. Chỉ đến khi người điều khiển xe máy và xe máy bị húc kẹt vào gầm thì tài xế mới cho xe dừng lại và xuống xem xét tình hình.

Bà Vũ Thị Uy (trú khối Kim Tân, Phường Thái Hoà) cho biết: Nạn nhân là ông H đã ngoài 70 tuổi. Ông H cũng ở khối Kim Tân và nhà ở cách vị trí xảy ra tai nạn chỉ tầm 300m.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an Nghệ An điều tra làm rõ.