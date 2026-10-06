Xe đầu kéo va chạm xe máy trên QL1A Đà Nẵng, một người tử vong

Sáng 6/10, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ VN) cho biết, trên tuyến QL1A qua địa bàn TP Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy làm một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 6/10, xe đầu kéo BKS 43H - 011.04 lưu thông trên QL1A hướng Huế đi Đà Nẵng.

Đến Km 918+050 bên phải tuyến QL1 thuộc phường Hải Vân thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 43F1 - 577.62 do một người đàn ông điều khiển di chuyển cùng chiều.

Hậu quả, người đi xe máy tử vong tại chỗ, vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc tạm thời.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, vị trí xảy ra tai nạn là tuyến đường thẳng, đường có sáu làn xe cơ giới, có dải phân cách giữa, nằm trong khu đông dân cư. Hệ thống báo hiệu giao thông, vạch sơn đầy đủ, sáng rõ phát huy tác dụng.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.