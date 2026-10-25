Xe đầu kéo va chạm xe máy khiến cháu bé 6 tuổi tử vong

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BS: 61M1-024.xx do tài xế N.N.B (SN 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên QL1A, hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy BS: 86B2 – 609… do bà P.T.X (SN 1976) điều khiển chở theo cháu H.N.Q.A (SN 2020) chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến cháu A. tử vong tại chỗ, bà X. bị thương, xe đầu kéo rời khỏi hiện trường tiếp tục lưu thông về hướng Phan Thiết.

Ngay sau đó, Công an xã Hồng Thái tổ chức truy xét và phát hiện xe đầu kéo tại trước một quán cơm ở Km1653 Quốc lộ 1, thuộc xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng, cách hiện trường khoảng 12km.

Chiếc xe máy tại hiện trường

Sáng 24/10, Công an xã Hồng Thái phối hợp Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện, thu thập dấu vết để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.