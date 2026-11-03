Ngày 3/11, lãnh đạo xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thương vong. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xe đầu kéo tông 2 người đi bộ tập thể dục, một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 5h cùng ngày, một xe đầu kéo lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên tuyến đường ven biển Nghệ An. Khi đi qua địa bàn xã Quỳnh Phú, phương tiện này bất ngờ va chạm với hai người đàn ông đang đi bộ tập thể dục.

Cú tông mạnh khiến ông M. (68 tuổi) tử vong tại chỗ. Trong khi đó, ông H. (59 tuổi), cùng trú tại xã Quỳnh Phú, bị thương nặng và được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.