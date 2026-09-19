Xe đầu kéo lật trên Quốc lộ khiến 3 người tử vong ở Cao Bằng

Ngày 19.9, thông tin từ ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trên Quốc lộ 4A tại xã Thạch An, khiến 3 người tử vong.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 18.9, xe đầu kéo biển số 29F-046.xx kéo theo rơ moóc 29R-531.xx, lưu thông theo hướng xã Phục Hòa đi xã Thạch An.

Phương tiện do ông Nguyễn Khánh T. (SN 1980, trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển, trên xe còn có ông Phan Tuấn N. (SN 1981, trú tại Hà Nội).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Khi đến Km76+350, Quốc lộ 4A, thuộc xóm Nà Danh, xã Thạch An, xe đầu kéo bị lật, hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh T. (SN 1968, trú tại xã Thạch An).

Vụ tai nạn khiến ông Nông Thanh T. cùng tài xế Nguyễn Khánh T. và ông Phan Tuấn N. tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, huy động máy móc cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn.

Đến khoảng 20h50 ngày 18.9, thi thể 3 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.