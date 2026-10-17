Xe đầu kéo lật trên đường Trường Sơn Đông, 2 người tử vong

Trưa 17/10, đại diện Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) xác nhận, trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn Tân Sơn, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Hiện trường xe đầu kéo bị lật trên đường Trường Sơn Đông khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát 76H-049.59, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 76R-008.53 do ông Đ.M.H. (SN 1985, trú thôn 1, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam, từ xã Ea Ly đi xã Cư Prao. Trên xe còn có một người đi cùng, hiện chưa xác định được danh tính.

Khi đến Km495+350, thuộc địa phận thôn Tân Sơn, chiếc xe bất ngờ bị lật xuống lề đường bên phải theo hướng di chuyển.

Phát hiện vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, tài xế Đ.M.H. và người đi cùng đã tử vong vào khoảng 6h30 cùng ngày tại Trung tâm Y tế xã Sông Hinh.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều thanh sắt rơi vãi trong đám cỏ ven đường.

Theo ghi nhận của đơn vị quản lý đường bộ, vị trí xảy ra tai nạn nằm trên đoạn đường cong trái, có độ dốc lớn. Mặt đường bê tông nhựa vẫn trong tình trạng tốt; hệ thống biển báo, vạch sơn được bố trí đầy đủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.