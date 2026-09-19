Xe đầu kéo lật đổ vào nhà dân ở Cao Bằng, 3 người tử vong

Khoảng 16h30 ngày 18/9, tại Km 76+350 quốc lộ 4A, thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29F-046xxx, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 29R-531xxx do tài xế Nguyễn Khánh Tùng (sinh năm 1980, trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển lưu thông theo hướng xã Phục Hòa - xã Thạch An không may bị lật.

Hiện trường vụ việc xe đầu kéo lật đổ vào nhà dân khiến 3 người tử vong tại Cao Bằng.

Thời điểm này, trên xe có thêm phụ xe là anh Phan Tuấn Ngọc (sinh năm 1981, trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội). Đến địa điểm nêu trên, do không làm chủ được tay lái, xe đầu kéo bị lật, hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh Tám (sinh năm 1968, trú tại xã Thạch An). Vụ tai nạn khiến ông Tám và hai người trên xe đầu kéo tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND xã Thạch An đã phối hợp với công an xã, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương bảo vệ hiện trường, huy động máy móc hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 20h50, thi thể 3 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, ông Hoàng Văn Thạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã đến kiểm tra, yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực; đồng thời tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin, làm rõ diễn biến vụ việc và nguyên nhân tai nạn theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà trên đã được giải tỏa để phục vụ xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Thời điểm trên, có thể người dân quay lại nhà để thu dọn đồ đạc và không may gặp nạn.

Sau khi lật đổ, các thanh chì được vận chuyển trên xe đầu kéo đã tràn xuống làm ngôi nhà bị đổ tường, đè lên nạn nhân. Dấu vết tại hiện trường cho thấy có thể trước khi bị lật đổ, có thể xe đầu kéo trên đã va vào trụ cầu đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Anh Đức