Xe đầu kéo lao vun vút qua ngã tư ở Bắc Ninh rồi vượt ẩu, tài xế bị xử phạt

Trước đó, mạng xã hội Facebook đăng tải clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải trọng lớn lao vun vút qua khu vực ngã tư.

Đáng chú ý, chiếc xe đầu kéo này còn vượt ẩu, suýt tông vào một ô tô chạy cùng chiều, may mắn tài xế xe này kịp đánh lái nhưng mặt đường đã để lại vệt phanh đen kéo dài.

Clip ghi lại cảnh tài xế T.V.G điều khiển xe tải trọng lớn lao vun vút và vượt ẩu tại ngã tư Km 15+300, đường tỉnh 294B, khu vực Quang Trung, thành phố Bắc Ninh

Sau khi tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát giao thông Tân Yên, Đội 8 khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng cảnh sát giao thông xác định, ngày 11/10, lái xe T.V.G (SN 1997, trú tại xã Xuân Lương, thành phố Bắc Ninh), điều khiển xe đầu kéo kéo theo sơ-mi rơ-moóc, được mời đến trụ sở làm việc.

Tại đây, tài xế thừa nhận hành vi "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt" tại Km 15+300, đường tỉnh 294B, khu vực Quang Trung, thành phố Bắc Ninh.

Tài xế T.V.G làm việc với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tổ Cảnh sát giao thông Tân Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Với hành vi trên, tài xế đối diện mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.