Xe đầu kéo đổ đèo Kim Quy lao xuống vực khiến tài xế tử vong

Sáng 28-9, ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền (TP Huế), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một tài xế xe đầu kéo tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h20 cùng ngày, tại Km 47+900 trên tuyến Quốc lộ 49, đoạn qua đèo Kim Quy, thuộc địa phận xã Bình Điền.

Thời điểm trên, ông P.V.C. (38 tuổi, trú tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo biển số 74H-004.82 kéo theo rơ moóc biển số 37RM-008.13, chở tinh bột sắn, lưu thông theo hướng A Lưới đi Bình Điền.

Khi đang đổ đèo Kim Quy, xe đầu kéo bất ngờ lao về phía bên trái, rời khỏi phần đường rồi rơi xuống vực.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến tài xế P.V.C. tử vong tại chỗ. Xe đầu kéo và rơ moóc bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Bình Điền và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, cứu hộ phương tiện và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực vực sâu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.