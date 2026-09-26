Xe đầu kéo đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Qua xác minh, vào lúc 23 giờ, ngày 25/9, tại nút giao IC16, Km198, tổ công tác đã làm việc với tài xế Vũ Đ.H. (sinh năm 1993, trú tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng chức năng xác định tài xế đã điều khiển xe đầu kéo đi vào làn đường ngược chiều.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế Vũ Đ.H. bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tổ Cảnh sát giao thông Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 làm việc với tài xế Vũ Đ.H.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường cao tốc phải chấp hành nghiêm quy định về làn đường, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ.

Các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có thể được người dân ghi nhận, phản ánh để lực lượng chức năng xác minh và xử lý theo quy định.