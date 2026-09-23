Xe đầu kéo chở trụ bê tông bị lật nghiêng trên QL5

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 41 ngày 22.9, xe đầu kéo 15H-207.27, kéo theo sơ mi rơ moóc 15RM-029.99, chở trụ bê tông, do anh Đ.N.H, SN 1985, ở phường Bạch Đằng điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Khi đến Km 56, Quốc lộ 5, sơ mi rơ moóc chở trụ bê tông bị lật sang trái theo hướng di chuyển, va chạm vào bên phải xe khách 15H-293.42 do ông N.C.T, SN 1972, ở phường Hải Dương lái, đang lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, các trụ bê tông trên sơ mi rơ moóc văng khỏi xe sang phần đường Hải Phòng - Hà Nội, chạm vào xe đầu kéo 15C-104.61, kéo theo sơ mi rơ moóc 15R-107.27, do ông N.Đ.T, SN 1974, ở xã Việt Khê lái theo hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng ba phương tiện cùng hàng hóa trên xe chở trụ bê tông bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 90 triệu đồng. Trong đó, chiếc xe 16 chỗ bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm phải chờ lực lượng chức năng đến xử lý. Một số trụ bê tông bị gãy đôi, nằm chắn ngang đường khiến các phương tiện phía sau phải tạm dừng.

Qua kiểm tra, các lái xe không vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do lái xe chở trụ bê tông không bảo đảm an toàn, dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông và phối hợp xử lý vụ việc.

Do xe đầu kéo bị lật nghiêng chắn ngang đường, các trụ bê tông có trọng lượng lớn nên việc di chuyển phương tiện và hàng hóa ra khỏi hiện trường mất nhiều thời gian. Quốc lộ 5 xảy ra ùn tắc cục bộ đến gần 0 giờ ngày 23.9.