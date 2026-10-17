Xe đầu kéo chở sắt tự lật trên đường Trường Sơn Đông khiến 2 người chết

Khoảnh khắc xe đầu kéo chở sắt lật.

Trưa 17/10, đại diện Khu quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) xác nhận, trên tuyến đường Trường Sơn Đông (qua thôn Tân Sơn, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ lật xe đầu kéo khiến 2 người tử vong.

Xe đầu kéo hư hỏng hoàn toàn.

Theo đó, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, tại Km495+350, phía phải tuyến Trường Sơn Đông thuộc thôn Tân Sơn, xe ô tô biển số 76H-049.59 kéo theo rơ moóc biển số 76R-008.53 do ông Đ.M.H (sinh năm 1985, trú tại Thôn 1, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) lái theo hướng Bắc - Nam từ xã Ea Ly đi xã Cư Prao (tỉnh Đắk Lắk). Trên xe lúc này còn có một người đi cùng chưa xác định được danh tính.

Khi xe đến đoạn đường trên thì bị lật bên lề đường phía bên phải hướng di chuyển.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Đ.M.H và người đi cùng đã tử vong vào khoảng 6h30 cùng ngày tại Trung tâm y tế xã Sông Hinh.

Cơ quan chức năng phá cửa đưa người gặp nạn ra ngoài.

Tại hiện trường, sắt rơi vãi trong đám cỏ ven đường, xe đầu kéo hư hỏng hoàn toàn. Vị trí xảy ra tai nạn nằm trên đoạn đường cong trái, có độ dốc lớn. Mặt đường bê tông nhựa trong tình trạng tốt, hệ thống vạch sơn và biển báo được bố trí đầy đủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.