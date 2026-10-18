Xe đầu kéo chở quá tải bị lật tại cổng chào Khu công nghiệp Mỹ Tho

Hiện trường vụ lật xe.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 17-10, trên tỉnh lộ 870B, xe đầu kéo biển số 63H-017.68 kéo theo rơ-moóc do Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chở 4 cuộn thép di chuyển theo hướng từ Cảng Mỹ Tho ra Quốc lộ 1 thì xảy ra tai nạn.

Khi phương tiện đến nút giao đèn tín hiệu giữa tỉnh lộ 870B và Quốc lộ 1 thì phần rơ-moóc phía sau cùng hàng hóa bất ngờ lật ngang xuống mặt đường. Thời điểm đó rất may không có phương tiện nào chạy sát phía sau nên vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện và một số tài sản bị hư hỏng.

Xe lật nằm chắn 1 phần đường.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc rơ-moóc cùng 4 cuộn thép nằm nghiêng, chắn ngang và chiếm một làn đường.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành cân xác định 4 cuộn thép nặng 85 tấn, xe đầu kéo nặng 9,5 tấn. Riêng rơ-moóc biển số 62R-003.43 do bị lật nên phải cắt rời để cân. Tổng trọng tải của xe khi xảy ra tai nạn lên đến trên 100 tấn, vượt rất lớn so với mức cho phép.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.