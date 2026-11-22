Sáng 21/11, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát hiện một xe ô tô đầu kéo đã bị tước quyền sử dụng phù hiệu nhưng vẫn lưu thông trên đường tỉnh 293, đoạn qua khu vực phường Tân An, TP Bắc Ninh.

Thông tin sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh để xác minh, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế N.V.T. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh).

Đến 10h23 cùng ngày, tại Km 14+500 đường tỉnh 293, đoạn qua khu vực Bắc Lũng, Tổ cảnh sát giao thông Lục Nam thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 dừng, kiểm tra phương tiện do anh N.V.T., điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.T., về hành vi điều khiển xe không có phù hiệu theo quy định.

Đồng thời, ông H.V.S., chủ phương tiện, cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện không có phù hiệu.

Tổng mức phạt đối với hai cá nhân là 17 triệu đồng. Trong đó, tài xế bị phạt 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị phạt 11 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh khuyến cáo các chủ phương tiện kinh doanh vận tải cần kiểm tra tình trạng phù hiệu trước khi giao xe cho người điều khiển, đồng thời không bố trí phương tiện hoạt động trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu, tránh phát sinh vi phạm và bị xử lý theo quy định.