Xe đạp xanh kết nối Metro, thêm lựa chọn di chuyển cho sinh viên Hà Nội

Không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu đi lại hằng ngày, mô hình kết nối này còn khuyến khích lối sống xanh, hướng tới xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển giao thông bền vững.

Dịch vụ xe đạp công cộng Hà Nội - Trạm Đại học Giao thông Vận tải. (Ảnh: Ngọc Mai)

Gỡ khó cho nhu cầu đi lại của sinh viên

Các tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực nội thành. Tuy nhiên, hành trình từ nhà ga đến trường học, nơi ở hoặc các điểm đến lân cận vẫn là vấn đề được nhiều sinh viên quan tâm.

Thực tế, một số nhà ga như Cầu Giấy, Láng, Chùa Hà nằm gần các cơ sở giáo dục đại học lớn, trong đó có Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao và khu vực Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoảng cách từ nhà ga đến một số điểm đến dao động từ 500m đến 1,5km. Đây là quãng đường tương đối bất tiện nếu đi bộ, nhưng chưa hẳn phù hợp để sử dụng các phương tiện vận tải khác.

Nhu cầu di chuyển của sinh viên khá đa dạng, từ nhà trọ đến ga tàu điện, từ nhà ga đến giảng đường hoặc giữa các địa điểm học tập, sinh hoạt. Trong bối cảnh đó, xe đạp công cộng trở thành một lựa chọn linh hoạt, giúp kết nối các phương thức vận tải và hoàn thiện hành trình của người sử dụng.

Đánh giá về nhu cầu thực tế này, ông Đỗ Bá Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải số Trí Nam, cho biết: “Theo thống kê của TNGo tại Hà Nội, nhóm khách hàng trong độ tuổi từ 18 đến 22 chiếm khoảng 25% tổng lượng khách hàng. Trung bình mỗi ngày, hệ thống ghi nhận khoảng 500 lượt sử dụng xe đạp và 900 lượt sử dụng xe đạp điện”.

Về nhu cầu tại các khu vực tập trung đông sinh viên, ông Đỗ Bá Quân cho biết thêm: “Những trạm nằm gần các trường đại học lớn, như Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Ngoại thương và các khu vực tập trung đông sinh viên, có nhu cầu sử dụng tương đối cao. Lượng khách hàng tại những khu vực này có thể cao gấp khoảng 2 lần so với các trạm thông thường”.

Thao tác quét mã QR mở khóa xe đạp công cộng. (Ảnh: Ngọc Mai)

Việc bố trí các điểm xe đạp công cộng gần nhà ga Metro giúp sinh viên thuận tiện hơn khi tiếp tục hành trình. Sau khi xuống tàu, người dùng có thể quét mã QR trên điện thoại để mở khóa xe, chủ động di chuyển đến trường học hoặc các địa điểm lân cận. Với mức giá thuê từ 5.000 đồng cho 30 phút sử dụng... Xe đạp công cộng là lựa chọn phù hợp với nhu cầu đi lại ngắn, thường xuyên của nhiều sinh viên.

Hệ thống các điểm thuê, trả xe tạo điều kiện để người dùng kết hợp tàu điện với xe đạp trong cùng một hành trình, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tăng tính linh hoạt khi di chuyển.

Hình thành thói quen giao thông xanh

Chia sẻ về công tác quản lý, điều phối, ông Đỗ Bá Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải số Trí Nam, cho biết: “TNGo kết hợp giữa công nghệ quản lý phương tiện và hoạt động điều phối thực tế. Hệ thống quản lý hỗ trợ theo dõi vị trí, tình trạng phương tiện và tình hình sử dụng tại các trạm, qua đó giúp đơn vị nhận diện những khu vực có nhu cầu cao hoặc có dấu hiệu mất cân đối về số lượng xe”.

Theo ông Đỗ Bá Quân, dựa trên dữ liệu sử dụng theo từng khung giờ, đơn vị có thể chủ động ưu tiên điều chuyển xe đến các khu vực nhà ga, trường đại học có nhu cầu cao. Đồng thời, ứng dụng di động cung cấp thông tin về vị trí các trạm và số lượng xe hiện có, giúp người dùng lựa chọn điểm nhận xe phù hợp, hạn chế thời gian chờ đợi.

Sinh viên lựa chọn xe đạp công cộng để di chuyển. (Ảnh: Ngọc Mai)

Sự kết hợp giữa tàu điện và xe đạp công cộng không chỉ mang lại tiện ích trong đi lại, mà còn góp phần thúc đẩy phương thức giao thông thân thiện với môi trường. Khi người dân, đặc biệt là giới trẻ, có thêm lựa chọn thuận tiện để giảm sử dụng xe máy cho những hành trình ngắn, áp lực giao thông và lượng khí thải từ phương tiện cá nhân có thể được hạn chế.

Đối với sinh viên, xe đạp còn mang lại cơ hội rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Bạn Trần Minh Đức, 20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải, chia sẻ: “Có xe đạp giúp mình di chuyển nhàn hơn, chỉ việc thuê rồi đạp xung quanh trường, tiết kiệm thời gian, giá lại rẻ. Mình thấy rất tiện khi có xe đạp sẵn như này”.

Xe đạp công cộng sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và sinh viên. (Ảnh: Ngọc Mai)

Nhấn mạnh vai trò của các phương thức giao thông mới trong việc định hình thói quen di chuyển của giới trẻ, ông Đỗ Bá Quân khẳng định: “Chúng tôi cho rằng giao thông xanh không chỉ đơn thuần là lựa chọn một phương tiện thân thiện với môi trường, mà còn là sự thay đổi trong thói quen di chuyển và cách mỗi người sử dụng không gian đô thị. Đối với người trẻ, việc trực tiếp trải nghiệm những phương thức di chuyển mới là yếu tố quan trọng để hình thành thói quen lâu dài”.

Thực tế cho thấy, việc kết nối các tuyến Metro với hệ thống xe đạp công cộng đang mở thêm lựa chọn di chuyển cho sinh viên, đồng thời góp phần thúc đẩy giao thông công cộng phát triển theo hướng thuận tiện, linh hoạt và thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, mô hình này vẫn còn một số hạn chế. Vào giờ cao điểm, tình trạng một số trạm gần trường học không còn chỗ trả xe hoặc trạm gần nhà ga thiếu xe... Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh việc mở rộng mạng lưới điểm thuê, trả xe, cần tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành, bảo đảm số lượng phương tiện phù hợp với nhu cầu và tăng cường kết nối giữa các loại hình vận tải.

Khi những hành trình xanh trở nên thuận tiện, dễ tiếp cận, giao thông công cộng sẽ có thêm cơ hội trở thành lựa chọn thường xuyên của người dân Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ.