Các vận động viên nam xe đạp đường trường An Giang vui mừng khi đoạt huy chương vàng nội dung xuất phát đồng hàng đồng đội.

Sáng 29/11, nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam cự ly 162 km trên đường Rừng Sác, Cần Giờ đã chính thức khép lại chương trình thi đấu môn xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Sau gần 4 giờ tranh tài, tay đua Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) xuất sắc giành huy chương vàng cá nhân, với thành tích 3 giờ 57 phút 01 giây, tốc độ trung bình 41,01 km/ giờ, vượt qua tay đua Phạm Lê Xuân Lộc với cách biệt chỉ 1 giây. Vận động viên Trần Lê Minh Tuấn (TP. Hồ Chí Minh) đoạt huy chương đồng, 3 giờ 57 phút 39 giây.

Ở nội dung đồng đội, các vận động viên xe đạp An Giang đã màn phối hợp ăn ý, xuất sắc đoạt huy chương vàng; đơn vị Đồng Tháp đoạt huy chương bạc; đơn vị Đồng Nai đoạt huy chương đồng.

Kết thúc môn xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, An Giang xếp nhất toàn đoàn, với 10 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, hơn đơn vị xếp thứ nhì toàn đoàn đến 7 huy chương vàng.