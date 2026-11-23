Vào thời điểm trên, em Đ.X.C (SN 2012, học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn) điều khiển xe đạp điện trên đường, khi tới địa điểm trên thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải BS 86C-187.xx do ông Đ.T.D (SN 1993) điều khiển, đang dừng phía trước cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến em C. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó chuyển vào bệnh viện TPHCM. Tuy nhiên em đã tử vong sau một ngày cấp cứu.

Hiện Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý điều tra vụ tai nạn sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ tai nạn

Phạt nặng tài xế điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên quốc lộ

Ngày 22/11, từ phản ánh của người dân, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời tài xế xe tải BS 60C -523… có hành vi cho xe chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Sum, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng đến lập biên bản sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân.

Theo hình ảnh từ clip cho thấy xe tải lưu thông theo hướng Nam – Bắc, khi đến Km1713+500, vị trí có điểm mở dải phân cách, tài xế không tiếp tục di chuyển đến điểm mở tiếp theo để quay đầu mà cho xe chuyển hướng, chạy vào phần đường ngược chiều có biển cấm.

Tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế. Căn cứ quy định hiện hành, với lỗi này, tài xế bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh xe tải chạy ngược chiều