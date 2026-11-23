Xe đạp điện tông đuôi xe tải đậu trên đường khiến nam sinh lớp 9 tử vong
Nam sinh điều khiển xe đạp điện bất ngờ tông vào phía sau xe tải đậu trên đường khiến em bị thương nặng sau đó tử vong tại bệnh viện. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 19/11 tại Km1689 Quốc lộ 1, địa bàn thôn Đức Hòa, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
Vào thời điểm trên, em Đ.X.C (SN 2012, học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn) điều khiển xe đạp điện trên đường, khi tới địa điểm trên thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải BS 86C-187.xx do ông Đ.T.D (SN 1993) điều khiển, đang dừng phía trước cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến em C. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó chuyển vào bệnh viện TPHCM. Tuy nhiên em đã tử vong sau một ngày cấp cứu.
Hiện Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý điều tra vụ tai nạn sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Phạt nặng tài xế điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên quốc lộ
Ngày 22/11, từ phản ánh của người dân, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời tài xế xe tải BS 60C -523… có hành vi cho xe chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Sum, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng đến lập biên bản sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân.
Theo hình ảnh từ clip cho thấy xe tải lưu thông theo hướng Nam – Bắc, khi đến Km1713+500, vị trí có điểm mở dải phân cách, tài xế không tiếp tục di chuyển đến điểm mở tiếp theo để quay đầu mà cho xe chuyển hướng, chạy vào phần đường ngược chiều có biển cấm.
Tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế. Căn cứ quy định hiện hành, với lỗi này, tài xế bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/xe-dap-dien-tong-vao-duoi-xe-tai-khien-nam-sinh-lop-9-tu-vong_200294.html