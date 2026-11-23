Tay đua Nguyễn Thị Thật thể hiện đẳng cấp vượt trội.

Vận động viên Lê Ngọc Sơn vui mừng khi đoạt huy chương vàng nội dung tính điểm cá nhân nam.

Sáng 23/11, môn xe đạp đường trường chính thức khởi tranh với 2 nội dung tính điểm cá nhân nam (41,52km) và nữ (27,68km). Ở nội dung nữ, tay đua Nguyễn Thị Thật thi đấu nổi bật, giành huy chương vàng với 36 điểm. Nguyễn Thị Thu Mai đoạt huy chương đồng với 17 điểm; Lâm Thị Thùy Dương (TP. Hồ Chí Minh) giành huy chương bạc với 18 điểm.

Ở nội dung nam, tay đua Lê Ngọc Sơn thể hiện nỗ lực thi đấu đáng ghi nhận. Dù bị té ngã trong pha rút về đích ở vòng đua thứ 3, cua-rơ An Giang vẫn trở lại đường đua, liên tiếp về nhất ở 5 lần tính điểm, giành huy chương vàng với 34 điểm. Huy chương bạc thuộc về Trần Trọng Phúc (Đồng Nai), huy chương đồng thuộc về Nguyễn Văn Dương (Hà Nội).

Trao huy chương cho các vận động viên xuất sắc ở nội dung tính điểm cá nhân nữ.

Trao huy chương cho các vận động viên xuất sắc nội dung tính điểm cá nhân nam.

Môn xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 29/11, với 12 bộ huy chương ở các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ. Ngày 24/11, các vận động viên tiếp tục tranh tài 2 nội dung tính giờ cá nhân nam (40km) và nữ (30km).