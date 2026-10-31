Xe cứu thương va chạm trực diện xe bán tải khiến 6 người tử vong thương tâm

Tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 27/10 trên đoạn đường nối thành phố Juazeirinho với Soledade, thuộc vùng đông bắc Brazil.

Theo cảnh sát dân sự, chiếc xe cứu thương dạng xe van chở ít nhất 18 hành khách đang di chuyển đến bệnh viện thì va chạm trực diện với xe bán tải trên đường cao tốc.

Cú đâm khiến 6 người thiệt mạng, gồm 4 người trên xe cứu thương và 2 người có mặt trên xe bán tải. Nhiều hành khách khác bị thương và được lực lượng cứu hộ đưa đến các cơ sở y tế để điều trị.

Trong số các nạn nhân có bé 2 tuổi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trẻ sau đó phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ cũng đưa bé gái 4 tuổi và bé gái 14 tuổi đến trung tâm nhi khoa. Cả 2 đều bị thương nặng và cần tiếp tục điều trị.

Theo trang tin G1, các bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 13 bệnh nhân trưởng thành liên quan đến vụ va chạm. Đến thời điểm thông tin được công bố, 3 người trong số này đã đủ điều kiện xuất viện. Tình trạng cụ thể của những bệnh nhân còn lại chưa được đề cập.

Thời điểm gặp nạn, chiếc xe cứu thương đang đưa các bệnh nhân rời thành phố Itaporanga để đến những cơ sở y tế tại Campina Grande và João Pessoa.

Chính quyền địa phương Itaporanga sau đó gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Cơ quan này cũng bày tỏ sự thương tiếc trước việc các bệnh nhân tử vong khi đang trên đường đến cơ sở y tế để điều trị ung thư.

Hình ảnh ghi lại hiện trường cho thấy 2 phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng sau cú va chạm trực diện. Lực lượng chức năng và các đơn vị cứu hộ đã được huy động để đưa những người bị thương ra khỏi phương tiện, chuyển đến bệnh viện.

Cảnh sát Brazil hiện tiếp tục điều tra nhằm xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn. Nhận định ban đầu cho rằng tài xế xe cứu thương có thể đã lấn sang làn đường ngược chiều trước khi phương tiện đâm trực diện vào xe bán tải.

Tuy nhiên, đây mới là thông tin ban đầu của lực lượng chức năng. Nguyên nhân cuối cùng của vụ va chạm vẫn cần được làm rõ trong quá trình điều tra.