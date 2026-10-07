Xe cứu hộ va chạm với xe đầu kéo ben, 2 người bị thương nặng

Chiều 7/10, Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đang điều tra vụ tai nạn giữa xe cứu hộ và xe đầu kéo ben khiến 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày trên đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, xã Phú Giáo, TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe cứu hộ đang kéo theo một chiếc xe bị hư hỏng, lưu thông trên đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo ben. Cú va chạm khiến 2 người đàn ông bị thương nặng.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều mãnh vỡ văng khắp mặt đường. Một phần thân xe đầu kéo ben nằm trên vỉa hè, đầu xe cứu hộ bị bẹp dúm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc xe đang được kéo đi sửa chữa nằm cách vị trí xe cứu hộ và xe ben đầu kéo khoảng 20m. Một trụ đèn chiếu sáng bị húc đổ sau tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.