Xe của Anh Tài Will suýt gặp nạn trong vụ cây cổ thụ bật gốc, đổ xuống đường

Sáng 7/10, cây si cổ thụ trong khuôn viên một tòa nhà nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn giao với đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, TP.HCM) bất ngờ bật gốc, đổ rạp và chắn ngang đường đi.

Cây si bật gốc, chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng khiến người dân không thể di chuyển.

Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhiều người dân hai bên vỉa hè kịp thời tránh khỏi trước thời điểm cây lớn đổ xuống. Tuy nhiên, phần thân cây cũng va vào phía nhà đối diện, chắn ngang đường khiến xe cộ không thể lưu thông. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt để điều tiết giao thông từ sớm.

Lực lượng chức năng phải đến điều tiết giao thông tại hiện trường. Ảnh: @will365.official

Sau đó, ca sĩ Will gây bất ngờ khi chia sẻ trên Threads cá nhân rằng mình suýt bị tán cây đè trúng khi di chuyển tại đoạn đường này. Anh cho biết, đầu xe ô tô cá nhân của mình bị tán cây che phủ bất ngờ, thoát nạn trong gang tấc. Anh cũng nhắn gửi người dân di chuyển cẩn thận dưới thời tiết gió mạnh, mưa lớn như hiện tại. Nguyên văn chia sẻ của Will:

"Tôi là chiếc xe duy nhất 1/3 đầu xe nằm trong tán cây sáng nay, lùi xe ra được một lúc mới dám xuống xe, may là xung quanh không ai bị sao, lúc đó không thắng trễ một giây thôi chắc không thoát ra được luôn quá. Mưa gió đi đường cẩn thận nha cả nhà."

Ca sĩ Will chia sẻ việc xe của mình bị tán cây đổ rạp đè trúng. Nguồn: @will365.official

Sau bài chia sẻ, Will cũng nhanh chóng cập nhật thêm trạng thái chiếc xe của mình. Anh cho biết đã đem chiếc xe đi kiểm tra sau sự cố.

Will chia sẻ chiếc xe bị trầy xước sau sự cố. Nguồn: @will365.official

Theo ghi nhận, cây si bắt đầu có dấu hiệu sắp ngã từ sáng sớm và đổ rạp vào khoảng 6 giờ sáng. Đến thời điểm 13 giờ 30 chiều, công tác cắt cưa, dọn dẹp cây đổ cơ bản đã hoàn thành, giao thông bắt đầu lưu thông trở lại.

Phần cây chắn ngang đường nhanh chóng được dọn dẹp, tránh gây ùn tắc giao thông. Nguồn: @aaron.nguynn