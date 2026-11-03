Xe container tông trúng hai người đàn ông đi bộ, một nạn nhân tử vong tại chỗ

Ngày 3/11, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, Công an xã Quỳnh Phú đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tại nạn khiến 2 người thương vong. Ảnh: Quỳnh Phú

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, xe container (chưa rõ biển kiểm soát và danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên tuyến đường ven biển Nghệ An.

Khi đến địa phận xã Quỳnh Phú, xe container bất ngờ tông trúng 2 người đàn ông đang đi bộ thể dục.

Cú tông mạnh khiến ông M. (68 tuổi) tử vong tại chỗ, còn ông H. (59 tuổi, cùng trú xã Quỳnh Phú) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Tuyến đường ven biển Nghệ An dài hơn 65km, nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An). Công trình khởi công tháng 2/2022, cơ bản hoàn thành vào đầu năm 2026.