Xe container tông dải phân cách, cửa ngõ Tây Bắc TPHCM ùn ứ
Xe container tông văng dải phân cách bê tông trên đường Lê Quang Đạo rồi nằm chắn ngang đường khiến giao thông cửa ngõ Tây Bắc TPHCM ùn ứ kéo dài.
Sáng 13-10, xe container biển số 50H - 068.xx lưu thông trên đường Lê Quang Đạo, hướng từ TPHCM đi tỉnh Tây Ninh, khi cách đường Lê Lợi (xã Hóc Môn, TPHCM) khoảng 100m thì tông văng dải phân cách bê tông giữa làn ô tô và xe máy.
Va chạm khiến các phiến bê tông dải phân cách bị hất văng, mảnh vỡ bắn xa hàng chục mét sang khu vực nhà dân ven đường, may mắn không có ai bị thương.
Tại hiện trường, xe container nằm chắn ngang giữa làn ô tô và xe máy, chiếm phần lớn diện tích mặt đường khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp khó khăn.
Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TPHCM) có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông. Đến hơn 7 giờ cùng ngày, xe cứu hộ đã di dời phương tiện gặp sự cố khỏi hiện trường.
Đơn vị quản lý dọn dẹp mặt đường và lắp đặt lại dải phân cách để bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xe-container-tong-dai-phan-cach-cua-ngo-tay-bac-tphcm-un-u-post876312.html