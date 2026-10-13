Xe container tông dải phân cách, cửa ngõ Tây Bắc TPHCM ùn ứ

Sáng 13-10, xe container biển số 50H - 068.xx lưu thông trên đường Lê Quang Đạo, hướng từ TPHCM đi tỉnh Tây Ninh, khi cách đường Lê Lợi (xã Hóc Môn, TPHCM) khoảng 100m thì tông văng dải phân cách bê tông giữa làn ô tô và xe máy.

Xe container tông dải phân cách đường Lê Quang Đạo. Ảnh: KIẾN VĂN

Va chạm khiến các phiến bê tông dải phân cách bị hất văng, mảnh vỡ bắn xa hàng chục mét sang khu vực nhà dân ven đường, may mắn không có ai bị thương.

Tại hiện trường, xe container nằm chắn ngang giữa làn ô tô và xe máy, chiếm phần lớn diện tích mặt đường khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp khó khăn.

CSGT xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Ảnh: KIẾN VĂN

Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TPHCM) có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông. Đến hơn 7 giờ cùng ngày, xe cứu hộ đã di dời phương tiện gặp sự cố khỏi hiện trường.

Ảnh hưởng từ sự cố khiến giao thông cửa ngõ Tây Bắc ùn ứ. Ảnh: KIẾN VĂN

Đơn vị quản lý dọn dẹp mặt đường và lắp đặt lại dải phân cách để bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.